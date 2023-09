Tulevaisuuden rakentaminen monitaitoisten robottien avulla

By

New Yorkin yliopiston tietojenkäsittelytieteen tutkija Lerrel Pinto on tunnustettu yhdeksi MIT Technology Reviewn vuoden 2023 alle 35-vuotiaiden innovoijista. Pinton pääpaino on sellaisten robottien luomisessa, jotka voivat olla kiinteämpi osa elämäämme suorittamalla muitakin tehtäviä kuin imurointi. Hän pyrkii kehittämään robotteja, jotka voivat auttaa askareissa, vanhustenhoidossa, kuntoutuksessa ja olla läsnä aina tarvittaessa.

Monitaitoisten robottien kouluttaminen vaatii kuitenkin huomattavan määrän dataa. Vastatakseen tähän haasteeseen Pinto käyttää tekniikkaa, jota kutsutaan itseohjatuksi oppimiseksi. Tässä lähestymistavassa robotit keräävät tietoja oppiessaan, jolloin he voivat parantaa taitojaan itsenäisesti. Hänen työnsä tällä alalla on saanut paljon kiitosta, ja se nähdään merkittävänä askeleena koneoppimisen ja robotiikan yhdistämisessä.

Pinto myöntää, että tekoälyn viimeaikaiset edistysaskeleet, erityisesti suuret kielimallit, ovat tukeutuneet voimakkaasti Internetistä peräisin oleviin valtaviin tietokokonaisuuksiin. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan sovellu robottien koulutukseen. Toisin kuin itseohjautuvat autot, jotka keräävät tietoja miljoonien tuntien ajalta tiellä, kotitalousrobotit tarvitsevat tuntikausia kuvamateriaalia erilaisista tehtävistä eri olosuhteissa.

Vuonna 2016 Pinto saavutti virstanpylvään luomalla maailman suurimman robotiikan tietojoukon, jossa robotit loivat ja merkitsivät harjoitustietonsa ilman ihmisen valvontaa. Siitä lähtien hän ja hänen kollegansa ovat kehittäneet oppimisalgoritmeja, joiden avulla robotit voivat kehittyä oppimalla epäonnistumisista. Epäonnistumisia, kuten robottikäsivarsia, jotka eivät toistuvasti pysty tarttumaan esineeseen, voidaan hyödyntää tehtävän suorittamisessa onnistuvien mallien kouluttamisessa.

Toinen Pinton tutkima lähestymistapa liittyy ihmisen toiminnan matkimiseen. Tarkkailemalla ihmisten avoimia ovia robotit oppivat tekemään sen itse ja täydentävät jatkuvasti tietojoukkoaan. Mitä enemmän ovia he näkevät ihmisten avautuvan, sitä suuremmat ovat heidän mahdollisuudet avata uusia ovia.

Pinton nykyinen projekti sisältää vapaaehtoisten rekrytoinnin nauhoittamaan videoita, joissa he manipuloivat erilaisia ​​esineitä kodeissaan käyttämällä älypuhelimia, jotka on asennettu edullisiin työkaluihin. Tämä tiedonkeruu yhdistettynä tehokkaisiin oppimisalgoritmeihin mahdollistaa sen, että robotit voivat oppia näppärää käyttäytymistä mahdollisimman pienellä harjoitusajalla.

Antamalla roboteille "suuren kielen mallihetken" Pinto pyrkii avaamaan uuden aikakauden tekoälyssä. Hänen uskomuksensa on, että älykkyyden on tarkoitus saada aikaan liike ja muutos maailmassa, kyky, joka on fyysisten olentojen, kuten robottien, hallussa.

Lähteet:

– MIT Technology Review

– Lerrel Pinton tutkimustyö New Yorkin yliopistossa