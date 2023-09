Korallien entisöinnin tulevaisuus: Teknologian käyttö riuttamme pelastamiseen

By

Meribiologi Taryn Foster, joka työskentelee Abrolhosin saarilla Länsi-Australian rannikolla, on nähnyt ilmastonmuutoksen tuhoisia vaikutuksia koralliriuttoihin. Kun lämpötilan nousu ja valtamerten happamoiminen uhkaavat näitä herkkiä ekosysteemejä, perinteiset korallien entisöintiyritykset ovat kamppailleet pysyäkseen tuhon tahdissa. Foster ja hänen tiiminsä ovat kuitenkin uranuurtamassa uutta lähestymistapaa, jossa robotiikka ja tekoäly yhdistävät vaurioituneiden riuttojen elvyttämisen nopeammin ja tehokkaammin.

Koralliriutat, jotka koostuvat pienistä polyypeiksi kutsutuista organismeista, tarjoavat elinympäristön yli neljännekselle meren lajeista. Mutta kun valtameret lämpenevät ja muuttuvat happamammiksi, korallit ovat yhä alttiimpia taudeille ja kuolemalle. Jotkut tutkijat ennustavat, että vuoteen 2070 mennessä koralliriutat voivat kadota kokonaan.

Fosterin innovatiivinen lähestymistapa käsittää korallinpalasten varttauksen pieniksi tulpiksi, jotka sitten asetetaan erityisesti suunniteltuun kalkkikivityyppisestä betonista valmistettuun alustaan. Tämä prosessi ohittaa useita vuosia kestäneen kalkkeutumisen kasvun, jolloin korallit voivat kasvaa ja kukoistaa nopeammin.

Nopeuttaakseen entisöintiprosessia Foster on tehnyt yhteistyötä suunnitteluohjelmistoyrityksen Autodeskin kanssa. Yhdessä he kouluttavat tekoälyä ohjaamaan yhteistyörobotteja. Nämä robotit voivat suorittaa toistuvia tehtäviä, kuten oksastaa tai liimata korallin palasia siementulpille, tarkasti ja tehokkaasti. Robotit on myös varustettu näköjärjestelmillä, jotka tunnistavat ja käsittelevät korallien muotojen vaihtelua.

Vaikka tähänastiset tulokset ovat olleet lupaavia, haasteita on vielä voitettavana. Elävien korallien herkkä käsittely, mahdollisesti liikkuvassa veneessä, aiheuttaa logistisia vaikeuksia. Haavoittuvien elektronisten osien suojaaminen suolaveden vaurioilta on toinen huolenaihe. Lisäksi tämän tekniikan korkeat kustannukset on otettava huomioon.

Vastatakseen näihin haasteisiin Fosterin startup-yritys Coralmaker aikoo myöntää biodiversiteettihyvityksiä, jotka ovat samanlaisia ​​​​kuin hiilidioksidipäästöt, luodakseen kysyntää matkailualalta. He tutkivat myös kumppanuuksia sellaisten organisaatioiden kanssa, kuten Australian Institute of Marine Science (AIMS), joka tutkii menetelmiä, kuten korallien kylvöä laajempaan entisöintityöhön.

Muita harkittavia innovatiivisia aloitteita ovat vastustuskykyisempien "superkorallien" kasvattaminen ja äänen käyttö kalojen houkuttelemiseksi ja riuttojen lisääntymisen lisäämiseksi. Esimerkiksi AIMS on kehittänyt Reef Song -nimisen projektin, jossa vedenalaiset kaiuttimet toistavat terveellisiä ääniä vaurioituneilla riutoilla rohkaisemaan kalapopulaatioita palaamaan.

Korallien entisöinnin tulevaisuus on teknologian ja innovatiivisten lähestymistapojen hyödyntämisessä. Vaikka yksittäistä ratkaisua ei olekaan, robotiikan, tekoälyn ja äänipohjaisten ennallistamismenetelmien yhdistelmällä on suuri lupaus näiden hauraiden ja elintärkeiden ekosysteemien pelastamiseksi.

