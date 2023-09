Roblox julkistaa Chatbot Assistantin pelien kehittämiseen

By

Roblox on esitellyt uuden chatbot-avustajan, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa koodaus- ja pelimaailmojen luomisprosessia. Roblox Assistantin avulla käyttäjät voivat kuvata mitä he haluavat luoda luonnollisella kielellä, mikä poistaa manuaalisen koodauksen tarpeen. Assistentti perustuu Robloxin olemassa oleviin generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja voi noutaa omaisuutta markkinoilta tai käyttäjän visuaalisen omaisuuden kirjastosta.

Roblox Assistantin tavoitteena on tehdä pelien luomisesta helpompaa käyttäjien saataville poistamalla koodaustiedon usein aiheuttama markkinoille pääsyn este. Videoesittelyssä käyttäjät pystyivät helposti pyytämään ja sijoittamaan puita pelimaailmaansa. Kun avustaja alun perin kopioi ja liitti saman puun useita kertoja, yksinkertainen pyyntö puiden monipuolistamiseksi ratkaisi ongelman. Tämä yhteistyökykyinen ja käyttäjäystävällinen lähestymistapa helpottaa uusien pelaajien saamista irti Robloxin pelinluontityökaluista.

Valitettavasti Roblox ei ole ilmoittanut assistentin tarkkaa julkaisupäivää. He ovat kuitenkin vahvistaneet, että se julkaistaan ​​joko tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. Assistentin lisäksi Roblox on ilmoittanut, että alusta tulee saataville PlayStationille ja Nintendo Switchille lokakuussa, mikä laajentaa entisestään sen saatavuutta eri pelikonsolien käyttäjille.

Kaiken kaikkiaan Roblox Assistant on jännittävä kehityspeli pelintekijöille, ja se tarjoaa käyttäjäystävällisen ja tehokkaan tavan toteuttaa ideoitaan. Poistamalla manuaalisen koodauksen tarpeen, assistentti avaa pelinkehityksen maailman laajemmalle yleisölle, mikä helpottaa kaikkien omien mukaansatempaavien pelikokemusten luomista.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: [lisää lähdeartikkeli]