Housemarquen pelinjohtaja lähtee 14 vuoden jälkeen

Yllättävässä ilmoituksessa Housemarquen pelinjohtaja Harry Krueger on paljastanut jättävänsä studion vaikuttavan 14 vuoden pelin jälkeen. Krueger, joka tunnetaan parhaiten työstään kriitikoiden ylistämän Returnalin parissa, johti tiimiä pitkään odotetun PlayStation 5 -pelin kehittämisessä. Hänen lähtönsä merkitsee merkittävää muutosta studiolle, mutta Housemarque on edelleen optimistinen tulevaisuuden suhteen.

Koko työkautensa ajan Housemarquessa Krueger on ollut avainasemassa studion liikeradan muotoilussa. Kruegerin visio ja intohimo ovat olleet tärkeitä studion kasvun ja menestyksen kannalta heidän aikaisemmista pelihallin inspiroimista nimikkeistä, kuten Outland, Resogun ja Nex Machina, Returnalin uraauurtavaan menestykseen.

Krueger ilmaisi syvän kiitollisuutensa Housemarquessa hänen ajastaan ​​ja sanoi: "On ollut kunnia olla mukana Housemarquessa tällä matkalla. Me todella ravistelimme taivaan pylväitä yhdessä, ja tulen ikuisesti olemaan ylpeä kaikista upeista asioista, joita olemme saaneet aikaan studiona.”

Vaikka Krueger ei paljastanut lähtönsä tarkkaa syytä, hän vakuutti faneille, että hän lähtee optimistisena tulevaisuuden suhteen. Hän mainitsi jännittävän uuden projektin työn alla ja ilmaisi luottamuksensa Housemarquen lahjakkaaseen tiimiin sekä Sonyn ja PlayStation Studiosin jatkuvaan tukeen.

Housemarquen toimitusjohtaja ja toinen perustaja Ilari Kuittinen tunnusti Kruegerin merkittävää panosta ja korosti hänen studioon tuomaa vaikutusta ja visiota. Kuittinen korosti myös Returnalissa ”Arcaden” uudestisyntymistä ja ilmaisi innostusta tuleville johtajille rakentaa tätä menestystä.

Housemarquen edetessä he valmistautuvat parhaillaan "uuteen isoon projektiinsa", joka on herättänyt jännitystä fanien keskuudessa. Vaikka projektista ei ole vielä paljastettu yksityiskohtia, on vahvistettu, että studion seuraava peli on uusi IP.

Sonyn äskettäin kesäkuussa 2021 tekemän oston ja Returnalin menestyksen ansiosta Housemarque on valmis jatkuvalle kasvulle ja innovaatioille. Fanit voivat odottaa studiolta mahtavia asioita, kun he navigoivat tässä siirtymässä ja aloittavat matkansa seuraavan luvun.

FAQ

1. Kuka on Harry Krueger?

Harry Krueger on pelijohtaja, joka on työskennellyt Housemarquessa 14 vuotta. Hänet tunnetaan parhaiten roolistaan ​​Returnalin, kriitikoiden ylistämän PlayStation 5 -pelin, kehittämisessä.

2. Miksi Harry Krueger jättää Housemarquen?

Tarkkaa syytä Harry Kruegerin poistumiseen Housemarquesta ei ole julkistettu. Hän kuitenkin ilmaisi kiitollisuutensa studiossa vietetystä ajasta ja mainitsi jännittävän uuden projektin työn alla.

3. Mikä on Housemarquen seuraava projekti?

Housemarquen seuraava projekti on tällä hetkellä piilossa, mutta on vahvistettu, että se on uusi IP. Fanit odottavat innolla lisätietoja tästä erittäin odotetusta pelistä.

4. Miten Harry Krueger on vaikuttanut Housemarqueen?

Harry Kruegerilla on ollut tärkeä rooli Housemarquen liikeradan muovaamisessa. Hänen intohimonsa ja ohjauksensa ovat vaikuttaneet studion kasvuun, erityisesti Returnalin menestyksen ja "Arcade"-genren elvyttämisen myötä.

5. Mitä Housemarquen tulevaisuus tuo tullessaan?

Harry Kruegerin lähdöstä huolimatta Housemarque on edelleen optimistinen tulevaisuuden suhteen. Sonyn ja PlayStation Studiosin sekä heidän lahjakkaan tiiminsä tuella studio on valmis jatkuvalle menestykselle ja innovaatioille.