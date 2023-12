Kasvava perheiden määrä New Yorkissa valitsee kotiopetuksen

Tuoreen raportin mukaan niiden perheiden määrä New Yorkin osavaltiossa on lisääntynyt merkittävästi, jotka valitsevat kotiopetuksen perinteisen luokkaopetuksen sijaan. Empire Center for Public Policyn laatima raportti paljastaa, että kotiopetuksen määrä New Yorkissa on nyt kaksinkertainen kansalliseen keskiarvoon verrattuna. Tämä nousu on havaittu viimeisen vuosikymmenen aikana, ja se on yli kaksinkertaistunut pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna, ja se on kasvanut 178 prosenttia.

Paikallisesti, Albanyn kaupungin koulupiirissä, kotikoulun ilmoittautuminen on noussut 57 % lukuvuodesta 2017–2018. Tämä suuntaus tapahtuu huolimatta valtion raskaista säännöksistä, joista osa on peräisin 1980-luvulta. Home School Legal Defense Associationin (HSLDA) TJ Schmidtin mukaan nämä määräykset aiheuttavat usein vaikeuksia perheille, mikä saa heidät lähtemään osavaltiosta.

Kotiopetusperheet ovat muuttaneet merkittävästi New Yorkista, erityisesti New York Citystä, Floridaan. Toisin kuin New York, Florida tarjoaa useita kotiopetusvaihtoehtoja ja sallii kotiopetettujen lasten osallistua urheiluun. Tämä joustavuuden ja mahdollisuuksien ero on houkutellut monia perheitä etsimään vaihtoehtoa perinteiselle koulutukselle.

Emily D'Vertola, koulutuspolitiikan analyytikko Empire Centeristä, korostaa taloudellisia haasteita perheille, jotka valitsevat kotiopetuksen New Yorkissa. Heillä on velvollisuus kattaa kaikki koulutuskulut ja materiaalit omasta pussistaan ​​sen lisäksi, että he jatkavat verojen maksamista koulupiirille, jonka he ovat jättäneet pois. Tämä eroaa 32 muusta osavaltiosta, jotka ovat ottaneet käyttöön koulunvalintaohjelmia, joiden avulla perheet voivat saada koulutusvaroja kotiopetuksen tukemiseen tai osallistua toiseen valitsemaansa kouluun.

D'Vertola suosittelee, että New Yorkin osavaltio vähentää esteitä koulun valinnalle, erityisesti suuria tarpeita tarvitseville perheille, jotka asuvat epäonnistuneilla alueilla tai joissa on erityistarpeita omaavia opiskelijoita. Näin valtio voi tarjota enemmän tukea ja vaihtoehtoja perheille, jotka harkitsevat kotiopetusta vaihtoehtona perinteiselle koulutukselle.

Koska kotiopetusta valitsevien perheiden määrä kasvaa jatkuvasti New Yorkissa, on tärkeää vastata heidän kohtaamiinsa haasteisiin ja tutkia mahdollisuuksia koulutusuudistukseen.