Remington lanseeraa uuden Airstyler-malliston helpon hiusten muotoiluun

Remington on esitellyt uusimman Airstyler-malliston, Blow Dry- ja Style Airstyler -malliston, joka on suunniteltu tarjoamaan salonkilaatuista hiusten muotoilua pienellä vaivalla. Kokoelma sisältää kolme erilaista Airstyleriä, jotka sopivat eri pituisille hiuksille, ja erilaisia ​​kiinnikkeitä, joiden avulla voit luoda erilaisia ​​kampauksia.

Blow Dry and Style Caring 400 W Airstyler sopii täydellisesti lyhyisiin kampauksiin. Sen mukana tulee kaksi vaihdettavaa lisäosaa – 19 mm:n harja pienempiä kiharoita ja hapsujen muotoilua varten sekä suurempi 25 mm:n pehmeä harjasharja, joka lisää volyymia ja nostaa juuria. Airstyler ei vain muotoile hiuksia, vaan myös kuivaa ne, joten se on kätevä työkalu tien päällä tapahtuvaan muotoiluun. Siinä on kaksi lämpö- ja nopeusasetusta, kääntyvä johto helpottaa ohjattavuutta, ja siinä on 2+1 vuoden takuu.

Blow Dry and Style Caring 1000 W Airstyler sopii keskipitkille ja pitkille hiuksille. Siinä on neljä vaihdettavaa lisäosaa, mukaan lukien kuivauskonsentraattori, kiinteä siipiharja suoran ja sileän ulkonäön saamiseksi, 50 mm:n keraamisella päällysteellä oleva sekoitettu harjasharja volyymin lisäämiseksi ja 38 mm:n keraaminen päällystetty sisäänvedettävä harjasharja löysälle kiharalle. Airstylerin teho on 1000 W, mikä mahdollistaa nopean kuivumisen ja muotoilun ilman äärimmäistä lämpöä. Siinä on myös ioninen ilmastointitoiminto, joka vähentää staattista sähköä ja antaa sileän ja kiiltävän pinnan. Airstylerissa on 3+1 vuoden takuu ja lisäominaisuuksia, kuten cool shot -toiminto, irrotettava ritilä, joka helpottaa puhdistamista, ja ripustuslenkki kätevää säilytystä varten.

Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler sopii kaikille hiustyypeille. Siinä on kuusi vaihdettavaa lisäosaa, mukaan lukien erilaiset harjakset erilaisiin muotoiluvaihtoehtoihin. 1200 W Airstyler tarjoaa voimakkaan ilmavirran nopeaan muotoiluun, ja siinä on Ionic Conditioning -toiminto ja cool shot -ominaisuus. Siinä on myös 3 metrin pituinen kääntöjohto, irrotettava helposti puhdistettava grilli ja 3+1 vuoden takuu.

Remingtonin uusia Airstylereita on saatavana useilta jälleenmyyjiltä, ​​mukaan lukien Boots, Very, Amazon ja Argos, hinnat alkaen 19.99 puntaa. Rekisteröitymällä verkossa 28 päivän kuluessa ostosta asiakkaat voivat pidentää takuuta vuodella.

