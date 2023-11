The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Journey Down Memory Lane

Vaikea uskoa, mutta The Legend of Zelda: Ocarina of Time viettää tänään 25-vuotispäivää. Jos tämä tosiasia saa sinut tuntemaan olosi vanhaksi, et ole yksin. Muistan edelleen jännityksen ja odotuksen, joka liittyi Nintendon ensimmäisen 3D Zelda -seikkailun julkaisuun vuonna 1998. Edellisen A Link to the Past -osan fanina en malttanut odottaa, että saan käsiini Ocarina of Timen.

Olin niin onnekas, että sain mahdollisuuden pelata ja arvioida peliä vain muutama päivä ennen sen virallista julkaisua. Muistan elävästi viettäneeni lukemattomia tunteja uppoutuneena peliin, navigoineen Hyrulen upeassa maailmassa ja kokeneeni eeppisen tarinan. Siirtyminen 3D-grafiikkaan oli saumaton, ja pelimekaniikka oli uraauurtava aikansa.

Ottaakseni matkan muistikaistalle ja kootakseni muistoni noista varhaisista ajoista otin yhteyttä entisiin kollegoihini IGN64:stä. Muistimme yhdessä pelin julkaisuun liittyvää jännitystä ja sen pelaamiseen käytettyjä pitkiä tunteja. Meillä oli jopa etuoikeus pelata esikatseluversiota Zelda-tapahtumassa Seattlessa nimeltä Zelda Summit.

Yksi kiehtova yksityiskohta, joka tuli esiin keskustelumme aikana, oli veren esiintyminen pelin varhaisessa versiossa. Taistellessaan Ganonia hän sylki punaista verta lyötyään. Tämä kuitenkin muutettiin myöhemmin vihreäksi "hikiksi" pelin myöhemmissä versioissa. Ehkä Nintendo oli huolissaan pelin luokitusta tai yksinkertaisesti sitä mieltä, että se ei ollut linjassa heidän näkemyksensä kanssa.

Kun katson taaksepäin, Ocarina of Timeilla on erityinen paikka pelihistoriassa. Se ei ainoastaan ​​vahvistanut The Legend of Zelda -franchisea kotinimeksi, vaan myös ylitti pelaamisen mahdollisuuksien rajoja. Sen mukaansatempaava maailma, mieleenpainuvat hahmot ja kiehtova tarina kiehtoivat miljoonia pelaajia ympäri maailmaa.

Kun juhlimme tämän rakastetun pelin 25-vuotispäivää, arvostetaan hetki sen vaikutusta alaan ja muistoja, joita se on luonut lukemattomille pelaajille. Hyvää syntymäpäivää, Ocarina of Time!

Usein kysytyt kysymykset

1. Onko Ocarina of Time paras Zelda-peli?

Mielipiteet voivat vaihdella, mutta monien mielestä Ocarina of Time on yksi kaikkien aikojen parhaista Zelda-peleistä. Sen innovatiivinen pelattavuus, syvä tarina ja upeat grafiikat asettavat sarjalle uuden standardin.

2. Voinko pelata Ocarina of Timea nykyaikaisilla konsolilla?

Kyllä, Ocarina of Time julkaistiin uudelleen useita kertoja sen jälkeen, kun se julkaistiin Nintendo 64:llä. Se on nyt saatavilla Nintendo 3DS:lle ja sitä voi pelata Nintendo Switchillä Nintendo Switch Online -palvelun kautta.

3. Miten Ocarina of Time vaikutti tuleviin Zelda-peleihin?

Ocarina of Time loi pohjan tuleville Zelda-peleille esittelemällä erilaisia ​​pelimekaniikkoja ja ominaisuuksia, joista on tullut sarjan peruskappaleita. Sen keskittyminen tutkimiseen, pulmien ratkaisemiseen ja mukaansatempaavaan tarinankerrontaan vaikutti seuraaviin Zelda-peleihin.

4. Miksi Ocarina of Timea pidetään pelimestariteoksena?

Ocarina of Time saa usein kiitosta innovatiivisesta pelattavuudestaan, kauniista soundtrackistaan ​​ja ikimuistoisista hahmoistaan. Se käänsi onnistuneesti rakastetun Zelda-kaavan 3D-maailmaan ja loi mukaansatempaavan ja unohtumattoman pelikokemuksen.

5. Onko suunnitelmissa Ocarina of Timen jatko-osa?

Vaikka Ocarina of Time -pelille ei ole suoraa jatkoa, peli sai henkisen seuraajan The Legend of Zelda: Majora's Maskin muodossa. Majora's Mask säilyttää monet Ocarina of Time -pelissä esitellyt pelielementit ja mekaniikka tarjoten samalla ainutlaatuisen ja tummemman tarinan.

