Americana Motor Hotel: Retro-futuristinen keidas Route 66:lla

Kauniissa Flagstaffin kaupungissa sijaitseva Americana Motor Hotel koki äskettäin täydellisen muodonmuutoksen tuoden ripauksen retrofuturismia tähän historialliseen Route 66 -maamerkkiin. Tunnetun hotelliyhtiön Practice Hospitalityn johtama Americana Motor Hotel tarjoaa nyt vieraille unohtumattoman kokemuksen ainutlaatuisella suunnittelullaan, harkituilla mukavuuksillaan ja erinomaisella paikalla.

Flagstaffin luonnonihmeistä ja rikkaasta kuun historiasta inspiroituneen Americana Motor -hotellin suunnittelussa on sekoitus vuosisadan puolivälin nostalgiaa ja modernia estetiikkaa. Pääsuunnittelija Andrew Alford yhdisti rohkeita värejä, geometrisia kuvioita ja taiteellisia elementtejä, jotka ovat saaneet inspiraationsa ympäröivästä maisemasta. Tämä yksityiskohtiin huomioiminen luo omituisen ilmapiirin, ja kaikkialla kiinteistössä on piilotettuja viittauksia tähtitiedeen ja Route 66:een.

Americana Motor -hotellin huoneet huokuvat rustiikkia futurismia, ja niissä yhdistyvät lämpimät maanläheiset sävyt puutekstuureihin ja täyteläisiin tekstiileihin. Silmää hivelevät matot pyörivin raidoin, 1970-luvun hiihtovaatteita muistuttavat sängynpäädyt ja alkuperäinen Flagstaffin ikonisia havumetsiä juhliva taide luovat ainutlaatuisen ja kutsuvan tunnelman. Jopa suihkulaitteisto ja valkoinen laatta valittiin kunnioittamaan NASAn Apollon kuulaskeutumislaitteita.

Hotellin aula toivottaa vieraat tervetulleiksi vintage-matka-esitetelineellä, joka lisää ripauksen nostalgiaa sisäänkirjautumiskokemukseen. Asiantunteva henkilökunta on käytettävissä antamaan tietoa alueesta, ja aulassa on mukavat istuimet, lautapelejä ja vähittäiskauppa, jossa on sekalaisia ​​tuotteita ja matkamuistoja. Vieraat voivat myös käyttää yhteistä juhlatilaa, jossa on pistorasiat, joten se on täydellinen etätyöskentelyyn.

Americana Motor -hotellin ulkopuolella on tilava takapiha, jossa vieraat voivat rentoutua ympäri vuoden lämmitetyllä uima-altaalla, pelata pihapelejä, rentoutua riippumatossa tai kokoontua takan ympärille jakamaan matkatarinoita. Luonnonharrastajat arvostavat tähtien katseluun käytettävissä olevia kaukoputkia ja kaupunkiin tutustumiseen tarjottavia polkupyöriä.

Lemmikkiystävällisenä hotellina Americana Motor Hotel toivottaa tervetulleeksi kaikenkokoiset karvaiset seuralaiset. Kiinteistön aidattu "Barkyard" tarjoaa lemmikeille turvallisen tilan venytellä jalkojaan, ja kätevä koiranpesupiste varmistaa, että ne pysyvät puhtaina ja mukavina. Lisäksi hotellin sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy sen alumiinitölkkien, uudelleenkäytettävien vesipullojen ja kuivuutta kestävän maisemoinnin valinnassa.

Flagstaff, joka tunnetaan nimellä "Seitsemän ihmeen kaupunki", tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia seikkailulle. Vierailet sitten Grand Canyonissa, Arizona Snowbowlissa, Lowellin observatoriossa tai missä tahansa alueen ulkoilukohteista, Americana Motor Hotel toimii täydellisenä tukikohtana tutkimusmatkalle. Patikoinnin, hiihtämisen tai luonnon ihmeisiin tutustuen vietetyn päivän jälkeen asiakkaat voivat vetäytyä Americana Motor -hotellin mukavuuteen ja rentoutua sen hyvin varustetuissa huoneissa.

Saat lisätietoja Americana Motor -hotellista ja tehdä varauksia vierailemalla heidän verkkosivustollaan osoitteessa americanamotorhotel.com tai soittamalla numeroon 928.833.3060.

