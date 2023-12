Redmi Watch 4: Älykello täynnä edistyneitä ominaisuuksia

Redmi Watch 4 on saavuttanut suuren julkaisunsa Redmi K70 -sarjan julkaisua innokkaasti odottavien Redmi-fanien suureksi iloksi. Mutta uusi älykello ei tullut yksin; Redmi julkisti myös joukon uusia tuotteita, mukaan lukien täysin uuden Redmi Watch 4:n. Tämä yhtiön älykellosarjan uusin iteraatio esittelee joukon jännittäviä päivityksiä, mikä tekee siitä vankan valinnan älykelloharrastajille.

Sukellaanpa Redmi Watch 4:n merkittäviin ominaisuuksiin:

Hihnavaihtoehdot ainutlaatuiseen tyyliin

Kuten edeltäjänsä, Redmi Watch 4 tarjoaa tukea erilaisille rannekkeille. Tällä hetkellä vaihtoehtoja ovat metalli, nailon ja silikoni, mutta voimme odottaa, että sekä virallisilta että kolmannen osapuolen jälleenmyyjiltä tulee lisää ranteita, jolloin käyttäjät voivat muokata älykelloaan yksilöllisen tyylinsä mukaan.

Vaikuttava näyttö

Redmi Watch 4:ssä on neliön muotoinen näyttö, jonka halkaisija on 1.97 tuumaa. Sen Always-On AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 390 x 450 pikseliä, tarjoaa terävän kuvan ja pysyy melko kirkkaana jopa suorassa auringonvalossa tarjoten jopa 600 nitin kirkkauden.

Parempi suorituskyky HyperOS:lla

Xiaomi jatkaa pyrkimyksiään kohti yhteistä ekosysteemiä tuotteilleen ja varustaa Redmi Watch 4:n uusimmalla HyperOS:llä. Tästä älykellosta tulee toinen Xiaomi-mallistossa Xiaomi Watch S3:n jälkeen, joka toimii tällä edistyneellä käyttöjärjestelmällä.

Laaja valikoima kellotauluja ja harjoitustiloja

Valittavana on yli 200 kellotaulua, joten Redmi Watch 4:n avulla käyttäjät voivat mukauttaa älykellokokemustaan. Lisäksi siinä on merkittävä valikoima yli 150 harjoitustilaa ja jopa äänivalmentaja, joka tuo virtuaalisen kuntokumppanin suoraan ranteeseesi.

Tarkkuusseuranta ja GPS-tuki

4-kanavaisella PPG-anturilla varustettu Redmi Watch 4 takaa tarkat mittaukset 10 %:n tarkkuudella. Se tukee jokasään sykemittausta ja voi seurata tarkasti sykkeen muutoksia tarjoten arvokasta tietoa yleisestä terveydestäsi. Lisäksi sisäänrakennetun GPS-tuen ansiosta kello voi toimia itsenäisenä laitteena GPS:ää vaativiin toimiin, jolloin älypuhelinta ei tarvitse kantaa mukana.

Pitkä akunkesto ja muut ominaisuudet

Huolimatta vaikuttavasta ominaisuuksistaan ​​Redmi Watch 4 tarjoaa kunnollisen akunkeston jopa 20 päivää tosielämän olosuhteissa. Kellon mukana tulee myös verensykeanturi, stressinseurantaominaisuudet, hengitysharjoittelu, NFC-tuki ja Bluetooth 5.3. Se painaa vain 31.5 grammaa ja siinä on kompakti rakenne, jonka mitat ovat 47.58 mm x 41.12 mm x 10.5 mm.

Saatavuus ja hinnoittelu

Redmi Watch 4 on saatavilla elegantin mustana ja hopeisena lumivalkoisena. Kellon hinta on 499 CNY (70 dollaria / 5,960 XNUMX INR), ja se on tällä hetkellä ostettavissa mi.com-sivustolta Kiinassa. Vaikka on merkkejä sen saavuttamisesta Eurooppaan ja Intiaan, sen odotetaan tapahtuvan ensi vuonna.

Redmi Watch 4 erottuu edullisten älykellojen segmentissä vaikuttavalla ominaisuuksillaan, kuten GPS, NFC ja Always On Display. Se tuo kehittyneitä toimintoja, joita tavallisesti löytyy kalliimmista malleista, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon edulliseen 70 dollarin hintaan. Valmistaudu parantamaan älykellokokemustasi Redmi Watch 4:n avulla.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Voinko mukauttaa Redmi Watch 4:n hihnaa?

Kyllä, Redmi Watch 4 tarjoaa tuen erilaisille rannekkeille, mukaan lukien metalli, nailon ja silikoni. Virallisilta ja kolmannen osapuolen jälleenmyyjiltä odotetaan saataville lisää vaihtoehtoja.

2. Mikä on Redmi Watch 4:n akun käyttöikä?

Redmi Watch 4 tarjoaa akun keston jopa 20 päivää tosielämän olosuhteissa.

3. Onko Redmi Watch 4:ssä GPS-tuki?

Kyllä, Redmi Watch 4:ssä on GPS-tuki, joten se on itsenäinen laite GPS:ää vaativiin toimiin.

4. Voinko seurata sykettäni Redmi Watch 4:llä?

Ehdottomasti! Redmi Watch 4 tukee jokasään sykemittausta, seuraa tarkasti sykkeen muutoksia ja tarjoaa arvokasta tietoa yleisestä terveydestäsi.

5. Mitkä harjoitustilat ovat käytettävissä Redmi Watch 4:ssä?

Redmi Watch 4 tarjoaa laajan valikoiman harjoitustiloja, joissa on yli 150 vaihtoehtoa. Olipa kyseessä juoksu, pyöräily, uinti tai muu toiminta, kello auttaa sinua.

6. Onko Redmi Watch 4 yhteensopiva NFC:n kanssa?

Kyllä, Redmi Watch 4 tukee NFC:tä, mikä mahdollistaa saumattomien lähimaksujen ja muiden NFC-yhteensopivien ominaisuuksien suorittamisen.