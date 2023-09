Punainen tulimuurahainen: Uusi invasiivinen laji Euroopassa

Äskettäinen tutkimus on paljastanut, että punainen tulimuurahainen, joka tunnetaan tieteellisesti nimellä Solenopsis invicta, on löydetty Euroopasta ensimmäistä kertaa. Tämä Etelä-Amerikasta kotoisin oleva invasiivinen laji on levinnyt nopeasti Yhdysvalloissa, Meksikossa, Karibialla, Kiinassa ja Australiassa viime vuosisadan aikana. Nyt se on päässyt Sisiliaan, Italiaan.

Punaiset tulimuurahaiset tunnetaan aggressiivisuudestaan ​​ja niiden pisto voi aiheuttaa kipua ja allergisia reaktioita. Ne voivat myös vahingoittaa viljelykasveja ja paikallisia ekosysteemejä. Tutkijat ovat tunnistaneet 88 punaisen tulimuurahaisen pesää Sisilian Syrakusan kaupungin läheltä, joiden pinta-ala on 5 hehtaaria. Tutkimuksen johtava kirjoittaja Mattia Menchetti toteaa, että tämän lajin löytäminen Italiasta oli yllätys mutta ei odottamaton.

Vaikka punaisia ​​tulimuurahaisia ​​oli aiemmin löydetty tuontituotteista Espanjassa, Suomessa ja Alankomaissa, tämä on ensimmäinen vahvistettu siirtokunta Euroopassa. Siirtokunnat löydettiin Syrakusan esikaupunkialueelta, mutta on epäselvää, miten tai milloin ne pääsivät sinne. Tiedemiehet uskovat, että muurahaiset ovat saattaneet saapua kauttakulkupisteeseen, jossa on merkittävää ihmisen toimintaa, kuten kaupungin satamaan. Paikalliset raportit osoittavat muurahaisten pistojen lisääntyneen vuodesta 2019 lähtien.

Geneettinen analyysi viittaa siihen, että muurahaiset leviävät todennäköisimmin Yhdysvalloista tai Kiinasta, jossa Solenopsis invicta on myös invasiivinen laji. Tutkijat varoittavat, että muurahaiset voivat pian levitä kaikkialle Eurooppaan, sillä 7 prosentilla mantereesta, mukaan lukien suuret kaupunkialueet, on lajille sopiva ilmasto.

Invasiivisilla lajeilla, kuten tulimuurahaisella, on merkittäviä taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia. YK:n tukeman raportin mukaan ne maksavat maailmalle vähintään 423 miljardia dollaria vuodessa, mikä aiheuttaa kasvien ja eläinten sukupuuttoja, uhkaa elintarviketurvaa ja pahentaa ympäristökatastrofeja.

Lähde: CNN