Rekrytointi sosiaalisen median aikakaudella

Työnantajat käyttävät yhä enemmän sosiaalisen median alustoja, kuten TikTok ja Meta, houkutellakseen potentiaalisia ehdokkaita ja pitääkseen heihin yhteyttä. Jakamalla kulissien takana olevaa sisältöä ja esittelemällä yrityskulttuuria, rekrytoijat voivat luoda suhteita passiivisiin ehdokkaisiin. Tämä suuntaus korostaa rekrytoijien muuttuvaa roolia, sillä heillä on nyt oltava markkinointitaitoja voidakseen houkutella kykyjä menestyksekkäästi.

Yksi tehokas strategia, jota rekrytoijat omaksuvat, on inbound-markkinointi, johon kuuluu menestystarinoiden jakaminen ja vilauksen tarjoaminen yrityksen eri puoliin. Tämä lähestymistapa kylvää siemeniä passiivisten ehdokkaiden mieleen, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mikä saa heidät todennäköisemmin harkitsemaan yritystä, kun he ovat valmiita uran muutokseen.

Charlie Fernandez, markkinointitoimisto Studio Réverbèren johtaja, huomauttaa, että rekrytointi on nyt 30 prosenttia heidän toimeksiannostaan. Rekrytoijat keskittyvät nyt enemmän kehittämään sosiaalisen median rekrytointikampanjoita, jotka menevät pidemmälle kuin pelkkä toteaminen, että he etsivät täydellistä ehdokasta.

Quebecissä sijaitseva pienyritys Mabko Construction on omaksunut tämän strategian käyttämällä TikTokia ja Metaa esittelemään palveluitaan ja edistämään organisaatiokulttuuriaan. Heidän työntekijänsä luovat hauskoja videoita, jotka haastavat rakentamisen stereotypiat ja korostavat tiimin välistä toveruutta. Tämän seurauksena kaikki heidän työhakemuksensa tulevat nyt sosiaalisen median ja suusta suuhun suuntautuvien suositusten kautta.

Sosiaalisen median rekrytoinnin menestys riippuu kuitenkin houkuttelevan tuotteen esittelystä – tässä tapauksessa houkuttelevasta työntekijäkokemuksesta. Työnantajien on varmistettava, että heidän viestinsä tavoittaa mahdolliset ehdokkaat, ja työntekijöiden suositukset ovat usein resonoivia enemmän kuin yleiset yrityslausunnot. Aitous on myös avainasemassa, sillä ehdokkaat houkuttelevat aidoilta ja läpinäkyviltä näyttäviä brändejä.

Eduista huolimatta rekrytoijien on oltava kärsivällisiä käyttäessään inbound-markkinointia, koska se ei ole nopea ratkaisu välittömiin rekrytointitarpeisiin. Tämä uusi lähestymistapa edellyttää ajattelutavan muutosta ja kykyä hallita tehokkaasti tietokantoja suuremman määrän mahdollisia ehdokkaita käsittelemiseksi. Vaikka sosiaalinen media voi tuottaa suuremman hakijajoukon, se voi myös johtaa pätemättömien ehdokkaiden määrän lisääntymiseen.

Kaiken kaikkiaan sosiaalisesta mediasta on tullut arvokas työkalu rekrytoijille houkutella ehdokkaita ja pitää yhteyttä heihin. On kuitenkin tärkeää, että työnantajat mukauttavat strategioitaan ja priorisoivat niiden sisällön laatua, jotta he menestyvät muuttuvassa rekrytointiympäristössä.

