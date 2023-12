Ray-Ban ja Meta tekevät yhteistyötä muusikoiden ja urheilijoiden kanssa uudessa älylasikokoelmassa

By

Ray-Ban ja Meta ovat tehneet yhteistyötä muusikoiden Maluman, Erykah Badun ja Coi Lerayn sekä tennistähti Coco Gauffin kanssa mainostaakseen viimeisintä älylasikokoelmaansa. Uusi Ray-Ban | Meta-älylasit pyrkivät tarjoamaan käyttäjille handsfree-tavan tallentaa, jakaa ja suoratoistaa kokemuksiaan ilman, että heidän tarvitsee jatkuvasti olla vuorovaikutuksessa puhelimen näytön kanssa.

Nämä huipputekniset lasit on varustettu vaikuttavilla ominaisuuksilla, kuten kyky ottaa 12 megapikselin valokuvia, tallentaa 1040p-videoita, soittaa puheluita ja hyödyntää tekoälyominaisuuksia. Käyttäjät voivat nyt helposti dokumentoida hetkensä ja olla yhteydessä muihin ilman älypuhelinten selaamista.

Jännittääkseen uutta kokoelmaa Ray-Ban ja Meta ovat julkaisseet tähtikampanjan, jossa on mukana Maluma, joka esitteli innovatiivisia teknisiä ominaisuuksia videolla, joka on kuvattu äskettäisessä konsertissaan Madison Square Gardenissa. Kolumbialainen laulaja jakoi ensimmäisen persoonan näkemyksen esityksestään lavalla esitellen älylasien ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Kampanja löytyy Ray-Banin ja Metan sosiaalisen median kanavilta, ja älylasit ovat nyt ostettavissa Ray-Banin verkkosivuilta, hinnat alkaen 299 dollaria per pari.

Tämän yhteistyön lisäksi Ray-Ban on julkaissut myös Scuderia Ferrari Las Vegas Ltd. Sunglasses -aurinkolasit, rajoitetun erän kokoelman, joka on suunniteltu juhlimaan tunnettua italialaista autonvalmistajaa äskettäisen Formula XNUMX:n Las Vegas Grand Prix -tapahtuman jälkeen.

Tällä uudella älylasikokoelmalla Ray-Ban ja Meta pyrkivät mullistamaan tapamme tallentaa ja jakaa kokemuksiamme tarjoten saumattoman ja handsfree-ratkaisun yhteydenpitoon tässä yhä digitaalisemmassa maailmassa.

