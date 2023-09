Mielenohjattu Screen Dress: Muodin ja teknologian yhdistäminen Raspberry Pi:hen

By

Tunnettu suunnittelija Anouk Wipprecht on ottanut käyttöön innovatiivisen projektin nimeltä 3D printed ScreenDress, joka yhdistää teknologian ja muotin Raspberry Pi:n avulla. Mekossa on useita näyttöjä, jotka muuttuvat reaaliajassa aivoaaltojen perusteella, jolloin käyttäjä voi suoraan vaikuttaa mekkoon. Tämä luomus, joka tunnetaan nimellä ScreenDress, esittelee huippuluokan tekoälyyn keskittyviä komponentteja.

Mekon käyttäjä käyttää EEG-anturia, joka tunnetaan nimellä elektroenkefalogrammi. Anturi on koulutettava tunnistamaan käyttäjän perusaivoaaltoja stimuloituja tai keskittyneitä vastaan. Kun käyttäjän aivoaallot saavuttavat tietyn voimakkuuden, mekon kuusi pyöreää LCD-näyttöä reagoi näyttämällä silmämunat, joissa on levenevät pupillit.

Jokaista silmämunaa tukee Raspberry Pi Zero, joka liitetään LCD-näyttöön ja päivittää sen vastaavasti. 4-kanavainen BCI-kuuloke, nimeltään Unicorn Headband, toimii EEG-anturina ja on erityisesti 3D-tulostettu tätä projektia varten käyttämällä HP Jet Fusion 5420W -tulostinta. Wipprecht on suunnitellut kaikki 3D-tulostetut komponentit selainpohjaisella CAD-sovelluksella nimeltä Onshape.

Wipprecht korostaa koneoppimisjärjestelmän helppoutta jokaiselle käyttäjälle, sillä se vie vain noin kaksi minuuttia. ScreenDress-projekti esiteltiin ARS Electronica -festivaaleilla Linzissä, Itävallassa, ja se esitellään tulevaisuudessa myös muissa tapahtumissa.

Jos olet etsinyt Raspberry Pi -projektia innostaaksesi muotia eteenpäin vievää puoltasi, mielenhallittu ScreenDress on varmasti huomionarvoinen asia.

Lähteet: Voxel Matters

Määritelmät:

Raspberry Pi: Edullinen ja erittäin monipuolinen yksilevytietokone, jota käytetään yleisesti erilaisissa teknisissä projekteissa.

EEG-anturi: Elektroenkefalogrammi-anturi, joka mittaa ja tallentaa aivojen sähköistä aktiivisuutta.

LCD: Liquid Crystal Display, litteä näyttö, jota käytetään visuaaliseen näyttöön.

BCI-kuulokemikrofoni: Päähän kiinnitettävä laite, joka käyttää aivojen ja tietokoneen välistä rajapintateknologiaa ohjaamaan ulkoisia laitteita tai sovelluksia.

CAD-sovellus: Tietokoneavusteinen suunnitteluohjelmisto, jota käytetään digitaalisten suunnitelmien luomiseen ja muokkaamiseen 3D-tulostusta varten.