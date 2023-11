Teollisen tietojenkäsittelyn uusi aikakausi: Esittelyssä EDATEC:n Raspberry Pi 5 -paneelitietokone

By

EDATEC on lanseerannut ensimmäisen Raspberry Pi 5:een perustuvan teollisuustuotteensa. Tämä innovatiivinen paneelitietokone, joka on saatavana 7- ja 10-tuumaisina versioina, on suunniteltu erityisesti teollisiin sovelluksiin. Hinta 258 dollaria, se tarjoaa vaikuttavan paketin, joka sisältää Raspberry Pi 5:n 8 Gt RAM-muistilla, mikä tekee siitä tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun teollisuuden tietojenkäsittelyn tarpeisiin.

Paneelitietokoneessa on korkearesoluutioinen TFT-LCD LED-taustavalolla, joka tarjoaa terävän kuvan ja eloisia värejä. 7 tuuman mallin resoluutio on 1024 × 600, kun taas suurempi 10 tuuman variantti tarjoaa vieläkin vaikuttavamman 1280 × 800 resoluution. Molemmat näytöt tukevat 10 pisteen monikosketustoimintoa, mikä mahdollistaa intuitiivisen ja tarkan vuorovaikutuksen.

Yksi EDATEC-paneeli-PC:n kiehtovimmista ominaisuuksista on sen mahdollisuudet kolmen näytön asennukseen. Kun molemmat mikro-HDMI-portit ovat esillä, käyttäjät voivat laajentaa työtilaansa ja parantaa tuottavuutta. Tämä joustavuus avaa uusia mahdollisuuksia moniajoon ja moniajoon teollisissa ympäristöissä.

Vaikka tietolomakkeessa vihjataan valinnaisen kameran saatavuuteen, yhteensopivuuden yksityiskohdat ovat edelleen tuntemattomia. Tästä huolimatta tämä lisäys voisi parantaa huomattavasti paneelitietokoneen toimivuutta, olipa kyseessä sitten USB-kamera tai yhteensopiva virallisten Raspberry Pi -kameroiden kanssa.

EDATEC-paneeli PC on suunniteltu kestävyyttä ajatellen, ja se on valmistettu tukevasta alumiinista, mikä varmistaa sen kestävyyden vaativissa teollisuusympäristöissä. Näytön 6H kovuusluokitus tarjoaa lisäsuojaa naarmuja ja iskuja vastaan, mikä lisää sen käyttöikää ja luotettavuutta.

Raspberry Pi 5, joka on kiinnitetty tukevasti näytön takaosaan, tarjoaa kätevän pääsyn kaikkiin portteihin. On kuitenkin syytä huomata, että GPIO-purkausta ei ole, ja alumiinikotelo näyttää jäähdyttävän Raspberry Pi:tä passiivisesti mahdollisten lämmitysongelmien lieventämiseksi.

Erilaisten vaatimusten täyttämiseksi EDATEC tarjoaa kaksi versiota paneelitietokoneesta Aliexpressissä. 258 dollarin malli sisältää 10 tuuman näytön, Raspberry Pi 5:n 8 Gt RAM-muistilla ja 32 Gt:n microSD-kortin. Aliexpress-listauksen purkaminen näyttää siltä, ​​​​että tässä nimenomaisessa versiossa ei ole kameraa.

EDATEC:n Raspberry Pi 5 -paneelitietokoneella teollisuusasiakkaat voivat nyt nauttia tämän huipputeknologian eduista. Tämä tehokas ja monipuolinen ratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia teolliseen laskemiseen ja mullistaa yritysten toimintatavat eri sektoreilla.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Miten EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC eroaa muista teollisuustietokoneista?

EDATEC-paneelitietokone erottuu joukosta käyttämällä Raspberry Pi 5:tä, joka tarjoaa tehokkaita laskentaominaisuuksia edulliseen hintaan. Sen kompakti muoto, monipuolisuus ja helppo integrointi olemassa oleviin järjestelmiin tekevät siitä erinomaisen valinnan teollisiin sovelluksiin.

2. Voinko kytkeä useita näyttöjä EDATEC-paneelitietokoneeseen?

Kyllä, paneelitietokoneessa on kaksi mikro-HDMI-porttia, mikä mahdollistaa kolmen näytön asennuksen. Tämä ominaisuus parantaa tuottavuutta, jolloin käyttäjät voivat työskennellä useilla näytöillä samanaikaisesti.

3. Onko EDATEC-paneelitietokone yhteensopiva Raspberry Pi -kameroiden kanssa?

Vaikka paneelitietokone mainitsee valinnaisen kameran, sen yhteensopivuustiedot ovat edelleen epävarmoja. Vielä ei ole selvitetty, onko se yhteensopiva virallisten Raspberry Pi -kameroiden kanssa vai tukeeko se USB-kameroita.

4. Miten Raspberry Pi jäähdytetään EDATEC-paneelitietokoneessa?

EDATEC-paneelitietokone on suunniteltu passiivista jäähdytystä ajatellen. Alumiinikotelo haihduttaa tehokkaasti lämpöä Raspberry Pi 5:stä ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn teollisuusympäristöissä.

5. Mitä EDATEC-paneelitietokoneen muunnelmia on saatavilla?

EDATEC tarjoaa kaksi versiota paneelitietokoneesta Aliexpressissä: 7 tuuman mallin ja 10 tuuman mallin. Jokainen versio tarjoaa erikokoisia näyttöjä ja resoluutioita, mikä vastaa erilaisiin teollisuuden laskentatarpeisiin.