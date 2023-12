Raleigh myy maata Habitat for Humanitylle edullista asumista varten

Raleighin kaupungin johtajat ovat tehneet merkittävän toimenpiteen puuttuakseen asuntojen nousuun myymällä yli 650,000 1 dollarin arvoisen tontin Wake Countyn Habitat for Humanitylle vain XNUMX dollarilla. GoRaleigh Park-and-Ride -alueen lähellä Poole Roadilla sijaitsevaa kiinteistöä käytetään yhdeksän kaupunkiasunnon rakentamiseen osana Habitat for Humanityn Old Poole Place -alueprojektia. Tämän kehityksen tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia ​​asumisvaihtoehtoja tulotasoisille ensiasunnon ostajille.

Yhdeksästä kaupunkiasunnosta kaksi tehdään kohtuuhintaiseksi kotitalouksille, jotka ansaitsevat jopa 60 prosenttia alueen mediaanituloista (AMI), ja nelihenkisen perheen enimmäistulokatto on 67,980 80 dollaria. Loput seitsemän kaupunkiasuntoa ovat kohtuuhintaisia ​​kotitalouksille, jotka ansaitsevat jopa 90,650 prosenttia AMI:stä, ja nelihenkisen perheen yläraja on 322,000 60 dollaria. Kaupunki arvioi alkuperäisten myyntihintojen olevan noin 354,000 80 dollaria niille, jotka täyttävät XNUMX prosentin AMI-rajan, ja noin XNUMX XNUMX dollaria niille, jotka täyttävät XNUMX prosentin AMI-rajan.

Kaupunginjohtaja Marchell Adams-David ilmaisi innostuneena mahdollisuudesta kohtuuhintaiseen asumiseen ja totesi, että kaupunki on jatkuvasti tarjonnut mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asumiseen koko vuoden ajan. Tämä kumppanuus Habitat for Humanityn kanssa antaa yhdeksälle lisäperheelle mahdollisuuden ostaa kohtuuhintaisia ​​asuntoja ja parantaa Old Poole Placen asukkaiden pääsyä julkisiin kulkuneuvoihin.

Edullisen maamyynnin lisäksi kotitaloudet voivat saada jopa 45,000 XNUMX dollaria Raleigh's Homebuyer Assistance Program -ohjelman kautta, joka auttaa käsirahalla ja muilla sulkemiskustannuksilla alentamaan entisestään asuntojen kokonaishintaa. Tukemalla kohtuuhintaista kehitystä ja tuomalla maa-alueita käyttöön alennettuun hintaan kaupunki pyrkii tukemaan rakennuttajia asumisen kohtuuhintaisuuden ylläpitämisessä paikkakunnalla.

Habitat Waken toimitusjohtaja Patricia Burch ilmaisi kiitollisuutensa kaupungin pitkäaikaisesta kumppanuudesta ja korosti yhteistyön myönteistä vaikutusta asunnon saatavuuden parantamiseen kaikkien yhteisön jäsenten osalta. Tämä aloite on linjassa Habitat for Humanityn mission kanssa tarjota turvallisia ja edullisia koteja sitä tarvitseville.