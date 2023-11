Uusi tutkimus tähtää ihosyövän hoidon mullistamiseen kvanttiteknologialla

Sydneyn yliopiston nanoinstituutin tutkijat ovat saaneet voittoa tavoittelemattomalta järjestöltä Wellcome Leapilta sopimuksen kvanttiteknologian kehittämiseksi käytettäväksi biologian ja terveydenhuollon aloilla. Monen miljoonan dollarin ohjelma, nimeltään Quantum for Bio (Q4Bio), pyrkii tunnistamaan ja esittelemään sovelluksia ihmisten terveyteen, jotka hyötyvät kvanttitietokoneiden syntymisestä lähivuosina.

Sydneyn yliopiston tiimi keskittyy kvanttiteknologian avulla kehittämään uusia molekyylejä ihosyöpien hoitoon ja aurinkosuojatuotteiden parantamiseen. Perinteisillä tietokoneilla on tällä hetkellä vaikeuksia ennustaa tarkasti molekyylien kvanttikemiallista dynamiikkaa, mikä on merkittävä pullonkaula lääkekehityksessä. Suunnittelemalla uusia kvanttiratkaisuja ja kehittämällä algoritmeja tarkkoja kvanttisimulaatioita varten tiimi toivoo voivansa parantaa huomattavasti fotoaktiivisten kemiallisten reaktioiden mallintamista.

Nämä reaktiot tapahtuvat niin nopeilla nopeuksilla, että niitä ei voida havaita reaaliajassa, mikä vaikeuttaa niiden mekanismien ymmärtämistä ja tutkimista. Analogisten kvanttisimulaatioiden avulla tutkijat voivat hidastaa näitä prosesseja 100 miljardiin kertaan tarkkaillakseen ja analysoidakseen niitä tarkasti. Ryhmä on äskettäin julkaissut tutkimuksen, joka osoittaa tämän merkittävän hidastumisen kvanttisimulaatiossa.

Tri Tingrei Tanin, apulaisprofessori Ivan Kassalin ja professori Pablo Fernandez Peñasin johtaman monialaisen tiimin tavoitteena on koota yhteen kvanttiteknologian, kemian ja lääketieteellisen tutkimuksen asiantuntemus näiden monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Heidän tutkimuksensa voisi johtaa täysin uuteen lähestymistapaan sairauksien ymmärtämiseen ja hoitoon sekä innovatiivisten molekyylien suunnitteluun lääketieteellisiin sovelluksiin.

Kvanttiteknologia on vielä alkuvaiheessaan, mutta sillä on lupaus mullistaa useita aloja, mukaan lukien lääkesuunnittelu, materiaalitiede ja kryptografia. Sydneyn yliopisto, jolla on kattavat ja maailmanluokan tutkimusmahdollisuudet, on ihanteellinen instituutio tämän tutkimuksen suorittamiseen.

FAQ:

K: Mikä on Quantum for Bio (Q4Bio)?

V: Q4Bio on ohjelma, jonka tarkoituksena on tunnistaa, kehittää ja esitellä kvanttiteknologian sovelluksia ihmisten terveydelle.

K: Mikä on Sydneyn yliopiston Q4Bio-tutkimuksen pääpaino?

V: Tutkimusryhmä keskittyy kvanttiteknologian käyttöön kehittämään uusia molekyylejä ihosyöpien hoitoon ja aurinkosuojatuotteiden parantamiseen.

K: Miksi kvanttiteknologia on tärkeää lääkekehityksessä?

V: Kvanttiteknologia voi ennustaa tarkasti molekyylien kvanttikemiallisen dynamiikan, mikä on kriittinen komponentti lääkekehityksessä, jonka kanssa perinteiset tietokoneet kamppailevat.

K: Mitä ovat analogiset kvanttisimulaatiot?

V: Analogisten kvanttisimulaatioiden avulla tutkijat voivat hidastaa prosesseja kertoimella 100 miljardia kertaa havaitakseen ja tutkiakseen reaktioita, jotka tapahtuvat liian nopeasti havaittavaksi reaaliajassa.

K: Miten tämä tutkimus voisi vaikuttaa lääketieteen alaan?

V: Tutkimus voi johtaa uusiin lähestymistapoihin sairauksien ymmärtämisessä ja hoidossa sekä innovatiivisten molekyylien suunnittelussa lääketieteellisiin sovelluksiin.

K: Miksi Sydneyn yliopisto sopii hyvin tähän tutkimukseen?

V: Sydneyn yliopistolla on yksi laajimmista ja syvimmistä kvanttiteknologian ohjelmista maailmanlaajuisesti, ja siellä on maailmanluokan asiantuntijoita kvanttiteoriassa, laitteisto- ja ohjelmistokehityksessä.