Qualcommin uudet Snapdragon-prosessorit ottavat vastaan ​​innovaatioita ja haasteita

Qualcomm on esitellyt uusimmat mobiiliprosessorit, Snapdragon 8 Gen 3 ja Snapdragon 7 Gen 3, tuoden esiin jännittäviä edistysaskeleita niiden alueiden rinnalla, joilla lisäparannuksia tarvitaan. Xiaomin Xiaomi 14 Pro esittelee Snapdragon 8 Gen 3:n, joka tarjoaa merkittäviä suorituskyvyn parannuksia, mutta korkeamman virrankulutuksen. Toisaalta Snapdragon 7 Gen 3 -piirisarjan suorituskyky on vain vaatimaton verrattuna edeltäjiinsä.

Snapdragon 8 Gen 3 SoC erottuu edukseen hienostuneella kokoonpanolla, joka sisältää yhden prime-ytimen, viisi suorituskykyydintä ja kaksi tehokkuusydintä. Tehonkulutus wattia kohden on kasvanut 28 prosenttia edelliseen Snapdragon 8 Gen 2 Plus -malliin verrattuna, mutta hyötysuhde on laskenut 11 prosenttia. Qualcomm suhtautuu kuitenkin optimistisesti tuleviin parannuksiin, sillä se odottaa innolla Snapdragon X Elite -alustaa, jossa on kannettavan luokan sirut ja innovatiiviset Oryon-ytimet.

Sitä vastoin Snapdragon 7 Gen 3 -piirisarja tarjoaa parannuksia tekoälyn suorituskykyyn, lupaaen parannettuja mobiilipelikokemuksia parempien tekoälyominaisuuksien ja tehokkaan virrankäytön ansiosta. Paketissa on myös erinomaiset kameratoiminnot ja huippuluokan yhteysominaisuudet, mukaan lukien edistyneet Wi-Fi- ja Bluetooth-päivitykset. HONORin ja vivon kaltaisten tuotemerkkien odotetaan julkaisevan tällä prosessorilla toimivat laitteet myöhemmin tässä kuussa.

Vaikka Snapdragon 7 Gen 3 näyttää pieniä parannuksia vanhempaan Snapdragon 7 Gen 1:een verrattuna Geekbenchissä, ohjelmiston optimoinnille on tilaa suorituskyvyn parantamiseksi. Esimerkiksi uudella piirisarjalla varustettu Honor 100 saavutti yhden ytimen pistemäärän 1,139 3,375 ja moniytimisen pisteet 90 1,119. Nämä pisteet ovat vain hieman parempia kuin edeltäjänsä Honor 3,261, joka sai XNUMX XNUMX pistettä yhden ytimen testissä ja XNUMX XNUMX pistettä moniytimisessä.

Tulevaisuudessa Qualcomm suhtautuu myönteisesti seuraavan sukupolven piirisarjoihinsa, erityisesti Snapdragon X Elite -alustan Oryon-ytimien mahdollisuuksiin, jotka voivat luoda uusia vertailukohtia tulevien laitteiden suorituskyvylle ja tehokkuudelle. Teknologian kehittyessä Qualcomm jatkaa rajojen työntämistä ja luo alustan innovaatioille mobiilissa prosessointiteollisuudessa.

