Esittelyssä pTronin uusimmat älykellot: Tyylin ja toiminnallisuuden täydellinen synteesi

Tunnettu teknologiabrändi pTron julkisti äskettäin kaksi huippuluokan älykelloa palvellakseen Intian tekniikkataitoja. Nämä huippuluokan laitteet, nimittäin Reflect MaxPro ja Reflect Flash, tarjoavat lukuisia poikkeuksellisia ominaisuuksia, jotka varmasti kiehtovat kuluttajat. Katsotaanpa tarkemmin, mitä näillä merkittävillä älykelloilla on tarjottavanaan.

Mukaansatempaava näyttö

Reflect MaxPro -älykellossa on upea 2.01 tuuman HD-näyttö, jonka virkistystaajuus on 60 Hz, mikä upottaa käyttäjät eloisiin visuaaleihin. Samaan aikaan Reflect Flashissa on hieman pienempi 1.32 tuuman näyttö, joka tarjoaa kompaktin mutta tyylikkään katselukokemuksen. Molemmissa laitteissa on 2.5D kaareva lasi, joka takaa tyylikkään ja saumattoman ulkonäön sekä 600 nitin maksimikirkkauden, joka takaa vaivattoman luettavuuden jopa kirkkaassa auringonvalossa.