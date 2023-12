Laajennettu Amtrak-palvelu tulossa Ohioon: yhdistää Clevelandin, Columbuksen, Daytonin ja Cincinnatin

By

Ohion liikenneinfrastruktuurin merkittävässä kehityksessä liittovaltion hallitus on myöntänyt rahoituksen laajennetun Amtrak-palvelun tutkimukselle, joka yhdistää Clevelandin, Columbuksen, Daytonin ja Cincinnatin. Tämä 3C+D-reittinä tunnettu aloite on yksi neljästä Ohiossa, joka saa liittovaltion rahoitusta laajennetun matkustajaradan suunnitteluun ja kehittämiseen kaikkialla Yhdysvalloissa.

Federal Railroad Administration on myös valinnut käytävän kehittämisohjelmaan uuden ja laajennetun palvelun Clevelandin, Toledon ja Detroitin välillä. Jokaiselle näistä reiteistä myönnetään 500,000 XNUMX dollaria palvelun kehittämissuunnitelman kehittämiseen, jossa esitetään kulut, mahdolliset matkustusajat, matkaajat ja muut palvelun laajentamiseen liittyvät keskeiset tekijät.

Ohion senaattori Sherrod Brown pitää tätä uutista myönteisenä askeleena kohti Ohion talouden vahvistamista. Hän uskoo, että Amtrak-palvelun laajentaminen tarjoaa enemmän mahdollisuuksia, vauhdittaa liiketoiminnan kasvua, luo työpaikkoja ja yhdistää yhteisöjä koko Keskilännen alueella. Brown on ollut vankkumaton kannattaja rahoituksen turvaamisessa, joka tarvitaan Amtrakin laajentamiseen Ohiossa, ja lupaa jatkaa taistelua kriittisten infrastruktuurihankkeiden puolesta.

Vaikka tämä rahoitus merkitsee ensimmäistä vaihetta usean vuoden laajennetun palvelun opiskelussa, All Aboard Ohion entinen johtaja Stu Nicholson ilmaisee optimismia. Hän uskoo, että Ohiossa näkee uuden matkustajajunaliikenteen neljän-viiden vuoden sisällä, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.

Rahoitus tuleviin matkustajaratalaajennuksiin tulee Corridor Identification and Development Programme -ohjelmasta, joka on osa kongressin loppuvuodesta 2021 hyväksymää Bipartisan Infrastructure -lakia. Amtrak on pitkään kohdistanut Ohioon laajennusta ja tunnustanut sen yhdeksi alipalvelutuimmista osavaltioista. matkustajajunasta.

Ohiossa ehdotettu Amtrak-palvelu ei olisi suurnopeusjunaliikennettä, vaan keskittyisi nykyisten raiteiden ja infrastruktuurin parantamiseen. Nykyisten arvioiden mukaan matka Clevelandin ja Cincinnatin välillä kestäisi aluksi noin 5 1/2 tuntia, mutta rataparannuksilla se voitaisiin mahdollisesti lyhentää 4 tuntiin ja 55 minuuttiin.

Tämä laajennus tarjoaisi ohioalaisille paremmat yhteydet ja pääsyn kuljetusvaihtoehtoihin, mikä hyödyttäisi sekä asukkaita että yrityksiä. Kun liittovaltion rahoitus on turvattu suunnitteluun ja kehittämiseen, Ohio on hyvässä vauhdissa toteuttamassa visiota laajennetusta Amtrak-palvelusta, joka yhdistää suuret kaupungit eri puolilla osavaltiota.