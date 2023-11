Indigo Disk: Uusien seikkailujen ja haasteiden vapauttaminen Pokémon Scarletissa ja Violetissa

Uuteen seikkailuun Pokémon-maailmassa lähteminen on aina innostavaa, varsinkin kun esille tulee uusia laajennuksia. Tällainen on tilanne The Indigo Diskissä, joka on Pokémon Scarlet and Violet -pelien erittäin odotettu toinen DLC. Loppupelin DLC:nä pelaajien on ensin saatava valmiiksi sekä Scarletin että Violetin tärkeimmät tarinat sekä The Teal Mask, ennen kuin he pääsevät käyttämään tätä jännittävää uutta sisältöä.

Indigo Disk vie kouluttajat kiehtovaan Blueberry Academyyn, joka on kuuluisan Naranja Academyn sisarkoulu. Tämä täysin uusi alue tuo esiin joukon jännittäviä kokemuksia vanhojen ystävien tapaamisesta uusien kouluttajien kohtaamiseen. Ikään kuin se ei olisi tarpeeksi, pelaajilla on myös mahdollisuus taistella näitä kouluttajia vastaan ​​ja jopa vangita uusia ja tuttuja Pokémon-lajeja, jotka vaeltavat akatemian laajassa Terariumissa.

Terarium on kunnioitusta herättävä laitos Blueberry Academyssa, joka on suunniteltu jäljittelemään erilaisia ​​ympäristöjä trooppisista rannoista jäätyviin tundraihin. Tämä eloisa elinympäristö on koti hämmästyttävälle joukolle Pokémoneja, mukaan lukien aloittelijat menneiltä sukupolvilta. Tästä kohtaamisesta tekee vielä jännittävämmän se, että nämä Pokémonit käyttäytyvät itsenäisesti eivätkä rajoitu professorien toimittamiin Poké-palloihin. Se on tilaisuus todistaa heidän käyttäytymistään täysin eri valossa.

Mutta Pokémonien pyydystäminen on vasta seikkailun alkua Terariumissa. Indigo Disk ei vain esittele uusia kehityskulkuja ja kiehtovia Paradox Pokémoneja, kuten Archuladon, Raging Bolt ja Iron Crown. Se toivottaa myös tervetulleeksi takaisin joukon palaavia Pokémoneja, jotka ulottuvat paljon vanhempien aloittajien paluuta pidemmälle. Vaikka tarkka luku on edelleen mysteeri, voit olla varma, että niiden kaikkien vangitseminen on valtava haaste jopa omistautuneimmille kouluttajille.

Kuitenkin itse Terarium tarjoaa vastustamattoman viehätyksen monille. Vaikuttavassa mittakaavassa ja huolella yksityiskohtiin kiinnitettynä tämä laaja sijainti tarjoaa loputtomia tutkimusmahdollisuuksia. Vaikka tietyt yksityiskohdat jäävät piiloon, tämän mukaansatempaavan ympäristön pelkkä suuruus lupaa valloittaa kaikenlaiset kouluttajat.

Kiehtovan Terariumin takana on Blueberry Academyn akateeminen puoli. Kouluttajilla on mahdollisuus ottaa kursseja, joista jokaisella on käytännönläheinen lähestymistapa koulutukseen. Todistaessani osaa Terariumissa pidetystä tunnista sain tehtäväksi vangita Alolan Pokémonin. Alolan Grimer ja Alolan Exeggutor kädessäni palasin voitokkaasti, jättäen toiset taakse heidän ei-toivottujen kotitehtäviensä kanssa.

Taistelut ovat tietysti olennainen osa Pokémon-kokemusta, ja Blueberry Academy suosii kaksoistaisteluja. Tämä tuo ylimääräisen kerroksen taktista päätöksentekoa ja joukkueen rakentamista varmistaen, että valmentajat ovat valmiita vapauttamaan kaksi Poké-palloa aina, kun he kohtaavat vastakkaisia ​​valmentajia. Taistelut, joihin osallistuin aikanani The Indigo Diskin kanssa, osoittautuivat ikimuistoisiksi ja haastaviksi, ja ne testasivat jatkuvasti joukkueen johtamistaitojani, ymmärrystäni tyyppien yhteensopivuudesta ja siirtojen valinnasta.

Kun perusta on luotu, on aika testata arvoasi Elite Fouria vastaan. Ennen kuin valmentajat haastavat suoraan Elite Four -sarjan jäsenet, heidän on suoritettava esterataa muistuttava Elite Trial. Todistaessani Amarysin oikeudenkäyntiä, kilpaillessani ilmakehissä joko Koraidonin tai Miraidonin kanssa, minulle tuli mieleen Spyro the Dragon -pelin innostavat esteet. Tämä virkistävä käänne ruokkii jännitystä ennen jokaista Elite Four -taistelua ja luo alustan intensiiviselle Pokémon-on-Pokémon-taistelulle.

Vaikka en selvinnyt voittajana kohtaamisestani Amarysin kanssa, se vain lisäsi päättäväisyyttäni palata The Indigo Diskiin. Yli 230 uutta ja palaavaa Pokémonia löydettäväksi ja vangittavaksi, kiehtova Terarium tutkittavaksi ja mahtavat kouluttajat haastaviksi, joten voidaan turvallisesti sanoa, että The Indigo Disk tarjoaa kattavan pelin jälkeisen sisällön, jota Pokémon-fanit kaipaavat. Minä esimerkiksi odotan innolla uusintaotteluani ja olen jo uppoutunut takaisin Pokémon Scarletin maailmaan. Seikkailu jatkuu, ja mahdollisuudet ovat loputtomat.