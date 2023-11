Pokémon GO Black Friday -ale tarjoaa tuplabonuskolikoita kouluttajille

Pokémon GO on äskettäin paljastanut jännittäviä yksityiskohtia tämän vuoden Black Friday -alennuksesta. Kouluttajilla on mahdollisuus tuplata bonus PokéCoins, kun he ostavat yli $20 USD paketteja virallisesta Pokémon GO -verkkokaupasta. Tämän eksklusiivisen tarjouksen avulla pelaajat voivat hankkia PokéCoineja tavallisen sovelluksen sisäisen kaupan ulkopuolella ja ansaita samalla ylimääräisiä bonuskolikoita palkkiona ostoksestaan.

Vaikka uutiset saattavat kuulostaa houkuttelevilta, on tärkeää huomata, että tuplabonuskolikot eivät tarkoita tuplabonuksen saamista samaan hintaan. Sen sijaan Niantic kaksinkertaistaa Pokémon GO -verkkokaupan kautta tehdyistä ostoksista myönnetyt bonuskolikot.

Selvittääksemme hintoja ja vertailuja olemme tutkineet Kroatian tavallisessa verkkokaupassa, sovelluksen sisäisessä kaupassa, saatavilla olevat pakettikustannukset. Muista, että hinnat voivat vaihdella alueesi mukaan Nianticin aluekohtaisen hinnoittelun vuoksi.

Tarkasteltaessa saatavilla olevia paketteja on selvää, että Black Friday -tarjoukset tarjoavat joitain etuja isommille pakettiostoksille. Ne eivät kuitenkaan välttämättä ole niin merkittäviä kuin odotettiin. Kun verrataan suuria 2500 kolikon, 5200 kolikon ja 14500 kolikon nippuja, tavalliset verkkokaupan paketit osoittautuvat noin 7 % halvemmiksi kuin pelin sisäiset paketit. Samaan aikaan Black Friday -paketit säästävät keskimäärin 13.5 % verrattuna vastaaviin pelin sisäisiin paketteihin.

Kaiken kaikkiaan, jos päätät hyödyntää tätä alennusta, voit odottaa säästävän missä tahansa 12–14.3 % valitsemastasi paketista riippuen.

Nämä havainnot huomioon ottaen on turvallista sanoa, että nämä Black Friday -tarjoukset eivät ehkä ole niin hämmentäviä kuin jotkut kuluttajat ovat alkaneet odottaa. Jos et kiireellisesti tarvitse PokéCoineja, saattaa olla viisasta ohittaa tämä alennus. Jos kuitenkin aiot tehdä ostoksen, voit olla varma, että tarjottujen nippukokojen välillä ei ole merkittävää eroa alennuksissa.

FAQ:

K: Miten kouluttajat voivat hyötyä Pokémon GO:n Black Friday -alennuksesta?

V: Kouluttajat voivat tuplata bonus-PokéCoins-ostoksensa yli 20 USD:n paketeissa Pokémon GO -verkkokaupan kautta.

K: Ovatko Black Friday -paketin hinnat samat maailmanlaajuisesti?

V: Ei, Niantic käyttää aluekohtaista hinnoittelua, joten hinnat voivat vaihdella maasi mukaan.

K: Miten Black Friday -paketit eroavat tavallisista Web Storesta ja sovelluksen sisäisistä paketeista?

V: Tavalliset verkkokaupan paketit ovat keskimäärin 7 % halvempia kuin pelin sisäiset paketit, kun taas Black Friday -paketit tarjoavat noin 13.5 % alennusta.