PlayStation Portal: Toinen näyttökokemus PS5:lle

Etsitkö uutta tapaa parantaa PlayStation 5 -pelikokemustasi? Älä etsi kauempaa kuin PlayStation Portal. Tästä innovatiivisesta laitteesta on nopeasti tullut PlayStation-fanien pakollinen tuote, ja se tarjoaa toisen näyttöratkaisun, jonka avulla voit pelata suosikkipelejäsi mukavasti sohvaltasi tai sängyltäsi.

Vaikka ensimmäinen reaktio PlayStation-portaaliin saattoi olla lievä, rajoitetut varastotasot ovat aiheuttaneet raivoa pelaajien keskuudessa, ja kaikki haluavat nyt saada sellaisen käsiinsä. Arvostelumme laitteesta antaa sille vankan arvosanan 8/10, mikä korostaa sen hyödyllisyyttä toisena näytön kumppanina PS5:lle. On kuitenkin syytä huomata, että Bluetoothin ja Internet-selaimen puute rajoittaa sen toimivuutta kodin ulkopuolella.

Mutta älä pelkää, sillä Sony on vahvistanut, että PlayStation Portal on jälleen varastossa Isossa-Britanniassa 22. marraskuuta alkaen. Tämä uutinen on tuonut helpotusta niille, jotka ovat innolla odottaneet sen saatavuutta. Muista seurata @IGNUKDeals Twitterissä saadaksesi tietoja varaston saatavuudesta.

Joten mikä PlayStation Portal tarkalleen ottaen on ja miten se parantaa pelikokemustasi? PlayStation Portal on PS199.99:n toinen näyttö, jonka hinta on 5 puntaa. Sen avulla voit jatkaa pelaamistasi saumattomasti, vaikka televisio olisi jonkun muun käytössä. Löysitpä sitten sohvalla tai rentoudut sängyssä, tämä kompakti ja kannettava laite varmistaa, että sinun ei koskaan tarvitse missata peliseikkailujasi.

Lomakauden lähestyessä PlayStation Portal on noussut suosituksi vaihtoehdoksi niille, jotka ovat äskettäin investoineet PS5:een. Sen monipuolisuus ja käyttömukavuus tekevät siitä täydellisen kumppanin kiiltävälle uudelle konsolillesi. Nappaa yksi nyt maksimoidaksesi pelinautinnon tänä jouluna.

UKK

Mikä on PlayStation-portaalin hinta?

PlayStation Portalin hinta Isossa-Britanniassa on 199.99 puntaa.

Milloin PlayStation Portal on taas varastossa?

Sony on vahvistanut, että PlayStation Portal on jälleen varastossa Isossa-Britanniassa 22. marraskuuta alkaen.

Onko PlayStation Portalissa Bluetooth ja internetselain?

Ei, PlayStation Portalissa ei ole Bluetoothia tai internetselainta, mikä rajoittaa sen käyttöä kodin ulkopuolella.

Mistä voin ostaa PlayStation Portalin?

Voit ostaa PlayStation Portalin useilta jälleenmyyjiltä Isossa-Britanniassa. Pidä silmällä @IGNUKDealsin osakepäivityksiä Twitterissä saadaksesi viimeisimmät tiedot.