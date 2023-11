Sony lisää kiistanalaisen pelin PlayStation Plus -luetteloon

Sony on äskettäin kohdannut kritiikkiä sen PlayStation Plus -palveluun viime kuukausien aikana lisätyistä laimeista nimikkeistä. Yritys näyttää kuitenkin ottaneen rohkean askeleen sisällyttämällä paljon keskustelua herättäneen pelin, The Lord of the Rings: Gollumin, vuoden 2023 luetteloonsa.

Päätös on herättänyt vaihtelevia reaktioita pelaajien keskuudessa. Jotkut ovat pettyneitä lisäykseen, kun taas toiset pitävät huumoria kiistanalainen valinta. Vain muutama kuukausi sitten toukokuussa julkaistu The Lord of the Rings: Gollum ei onnistunut vakuuttamaan pelaajia merkittävillä tehtävillään, inspiroimattomilla visuaaleillaan ja toistuvalla pelattavuudellaan. Ei ole yllättävää, että sillä on tällä hetkellä "enimmäkseen negatiivinen" luokitus Steamissä.

Peliä koskeva kritiikki oli niin ankaraa, että jopa sen kehittäjä Daedalic Entertainment tunsi olevansa pakotettu julkaisemaan lausunnon, jossa hän pahoitteli puutteita. Pian pelin julkaisun jälkeen kehitysstudio joutui sulkeutumaan ja päätti keskittyä sen sijaan julkaisemiseen.

Vuoden 2023 peli -ehdokkaiden lämmittäessä pelimaailmaa, Taru sormusten herrasta: Gollum ei todennäköisesti saa minkäänlaisia ​​tunnustuksia. Sen heikko suorituskyky ja negatiivinen vastaanotto tekevät siitä huomattavan lisäyksen PlayStation Plus -luetteloon.

Aiheeseen liittyvissä uutisissa pelaajat voivat odottaa tulevaa seikkailupeliä nimeltä Lord of the Rings: Tales of the Shire. Tämä peli yhdistää elementtejä suosituista nimikkeistä, kuten Stardew Valleysta ja rakastetusta Keski-Maan universumista, ja sen odotetaan julkaistavan vuonna 2024. Toivottavasti se tarjoaa kiehtovamman ja nautittavamman kokemuksen Lord of the Rings -sarjan faneille.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on Taru sormusten herrasta: Gollamin luokitus?

Taru sormusten herrasta: Gollamilla on tällä hetkellä "enimmäkseen negatiivinen" luokitus Steamissä.

2. Oliko Taru sormusten herrasta: Gollamin julkaisusta kiistaa?

Kyllä, peli sai kritiikkiä mielikuvituksellisista tehtävistään, tylsistä ympäristöistä, huonosta grafiikasta ja toistuvasta pelattavuudesta. Kehittäjä Daedalic Entertainment jopa pyysi anteeksi pelin puutteita.

3. Mitä pelaajat voivat odottaa Lord of the Rings: Tales of the Shire -peliltä?

Lord of the Rings: Tales of the Shire on tuleva seikkailupeli, joka yhdistää elementtejä Stardew Valleysta ja Keski-Maan universumista. Se julkaistaan ​​vuonna 2024 ja tarjoaa faneille ainutlaatuisen pelikokemuksen.