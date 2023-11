Sony Interactive Entertainment ostaa iSizen, mikä lisää AI-innovaatioita videoiden suoratoistossa

By

Sony Interactive Entertainment (SIE) on ilmoittanut ostavansa iSizen, brittiläisen tekoälyyrityksen, joka on erikoistunut syvään oppimiseen videoiden jakelussa. Tämä strateginen liike osoittaa SIE:n sitoutumisen teknologian kehittämiseen videopeliteollisuudessa. Vähentämällä videopelien suoratoiston tietovaatimuksia ja parantamalla suoratoistosisällön visuaalista laatua tekoälyn kautta, iSizen tekniikka sopii täydellisesti SIE:n pelien tulevaisuuden visioon.

SIE Future Technology Groupin johtaja, Ueli Gallizzi, ilmaisi innostuneena hankinnasta ja totesi: "Hankinta antaa SIE:lle merkittävää asiantuntemusta koneoppimisen soveltamisesta videonkäsittelyyn, mikä hyödyttää useita T&K-toimiamme sekä video- ja suoratoistopalveluitamme. .”

Vuonna 2016 perustettu ja Lontoossa toimiva iSize erottuu joukosta live-fotorealistisella generatiivisella 2D/3D-avatar-teknologiallaan. Tämän ainutlaatuisen tarjouksen avulla yritykset voivat luoda mukaansatempaavia visuaalisia kokemuksia, jotka mullistavat videon suoratoistosisällön. Hyödyntämällä koneoppimista ja tekoälyalgoritmeja, iSize on kehittänyt ohjelmistoratkaisuja, jotka optimoivat videon prosessoinnin ja varmistavat korkeamman videolaadun pienemmillä bittinopeuksilla.

Sony Interactive Entertainmentin pitkän aikavälin pilvipelaamissuunnitelmia korosti äskettäin toimitusjohtaja Jim Ryan, joka lupasi "aggressiivisia suunnitelmia" tällä alalla. iSizen hankinnan myötä SIE voi nyt hyödyntää iSizen asiantuntemusta pilvipohjaisessa pelaamisessa ja voittamalla tämän kasvavan alan tekniset haasteet.

Vaikka Sonyn toimitusjohtaja Kenichiro Yoshida tunnusti pilvipohjaisen pelaamisen tekniset monimutkaisuudet, hän korosti yrityksen päättäväisyyttä vastata näihin haasteisiin ja kuvaili niitä "hankalaksi", mutta kannattavaksi yritykseksi.

FAQ:

K: Mikä on iSize?

V: iSize on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva tekoälyyritys, joka on erikoistunut syvään oppimiseen videoiden jakelua varten. Se tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka vähentävät videon suoratoiston tietovaatimuksia ja parantavat visuaalista laatua tekoälyalgoritmien avulla.

K: Miten Sony Interactive Entertainment hyötyy iSizen ostamisesta?

V: SIE saa merkittävää asiantuntemusta videonkäsittelyyn sovelletusta koneoppimisesta, mikä edistää heidän tutkimus- ja kehitystyötään sekä parantaa video- ja suoratoistopalvelujaan.

K: Mitä suunnitelmia Sonylla on pilvipelaamisen suhteen?

V: Sony Interactive Entertainment on ilmaissut aikovansa kehittää aggressiivista kehitystä pilvipelaamisessa. iSizen hankinnan myötä SIE pyrkii voittamaan tämän alueen tekniset haasteet ja vahvistamaan edelleen asemaansa markkinoilla.