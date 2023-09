Orange Pi esittelee Orange Pi Zero 2W:n: tehokkaan vaihtoehdon Raspberry Pi Zero 2 W:lle

Orange Pi on julkistanut uusimman tarjouksensa, Orange Pi Zero 2W:n, joka lupaa tarjota parempaa suorituskykyä ja enemmän muistia kilpailijoihinsa verrattuna. Orange Pi Zero 2W:ssä on neliytiminen Allwinner H618 Cortex-A53 -prosessori, mikä tekee siitä vankan valinnan useisiin sovelluksiin, mukaan lukien TV-laatikot, älykkäät näytön casting-laitteet, älykkäät kodit, älykkäät yhdyskäytävät ja esineiden internet. (IoT).

Orange Pi Zero 2W on saanut inspiraationsa Raspberry Pi Zero 2 W:stä, joka julkaistiin lokakuussa 2021 tehokkaampana alkuperäisen Raspberry Pi Zeron seuraajaa. Kuten Raspberry-vastineensa, Orange Pi Zero 2W sisältää neliytimisen Arm Cortex-A53 -prosessorin, mutta sen kellotaajuus on jopa 1.5 GHz, joten se on 50 % nopeampi kuin Raspberry Pi Zero 2 W varastonopeuksilla. Lisäksi siinä on Arm Mali G31-MP2 -näytönohjain, joka tukee OpenGL ES 3.2:ta, OpenCL 2.0:aa ja Vulkan 1.1:tä.

Yksi Orange Pi Zero 2W:n suuri etu on sen muistikapasiteetti. Käyttäjät voivat valita 1 Gt, 1.5 Gt, 2 Gt tai 4 Gt RAM-muistin välillä, mikä on kaksinkertainen vähimmäismäärä ja jopa kahdeksan kertaa enimmäismäärä Raspberry Pi Zero 2W:ssa. Kortilla on myös 16 Mt SPI-flash-muistia ja microSD-korttipaikka ensisijaista tallennustilaa varten.

Orange Pi Zero 2W:n tärkeimmät ominaisuudet sisältävät mini-HDMI 2.0 -portin, jossa on 4k60-tuki, kaksi USB 2.0 Type-C -porttia (yksi virtaa varten ja toinen laitteille) ja asumaton 40-nastainen GPIO-otsikko. Se sisältää myös Wi-Fi 5- ja Bluetooth 5.0/BLE -yhteyden.

Laajennusominaisuuksien osalta Orange Pi Zero 2W tarjoaa mukautetun 24-nastaisen laajennusliittymän, joka sisältää kaksi USB 2.0 -kaistaa, 10/100 Ethernet-liitännän, analogisen ääni- ja videotuen, infrapunavastaanottimen sekä liitännät virtalähteelle ja käyttäjälle. - määritellyt painikkeet. Vaikka Raspberry Pi Zero 2 W:n kaltaista Camera Serial Interface (CSI) -liitäntää ei ole, Orange Pi tarjoaa USB 2.0 -liitännän vaihtoehtona kameran tuelle.

Ohjelmistoyhteensopivuus sisältää Android 12, Debian 11 ja 12, Ubuntu 20.04 ja 22.04 sekä yrityksen oman Arch Linux -pohjaisen Orange Pi OS:n.

Orange Pi Zero 2W on ostettavissa Orange Pi:n AliExpress-kaupasta, ja sen hinnat vaihtelevat 12.90 dollarista 1 Gt:n RAM-mallin 23 dollariin 4 Gt:n versiosta. Lisäksi paketit, jotka sisältävät laajennuslevyn analogisella äänellä, täysikokoiset USB 2.0 -portit, Ethernet-portin, painikkeet ja infrapunavastaanottimen, alkavat 17.80 dollarista ilman toimituskuluja.

Kaiken kaikkiaan Orange Pi Zero 2W on kilpailukykyinen vaihtoehto Raspberry Pi Zero 2 W:lle, sillä se tarjoaa parannetun suorituskyvyn, runsaasti muistivaihtoehtoja ja monipuolisen valikoiman liitäntäominaisuuksia, joten se on sopiva valinta erilaisiin IoT- ja älykotisovelluksia varten.

Lähteet:

– Oranssi Pi

- AliExpress