OPPO asettaa uudet standardit A58-älypuhelimella

Yhteenveto: OPPO, maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, on esitellyt erittäin odotetun A58-älypuhelimen Pakistanissa. Tämän älypuhelimen tavoitteena on mullistaa mobiilikokemus huippuluokan ominaisuuksillaan ja tyylikkäällä muotoilullaan. Vaikuttavilla spesifikaatioilla varustettu A58 lupaa määritellä uudelleen suorituskyvyn, suunnittelun ja käyttökokemuksen.

Huippuluokan ominaisuudet äärimmäiseen viihteeseen

OPPO A58 on suunniteltu tekniikkataitoisille kuluttajille, jotka kaipaavat mukaansatempaavaa viihdekokemusta. Älypuhelimessa on 6.72 tuuman FHD+ Sunlight Display ja päivitetyt kaksoisstereokaiuttimet, jotka tarjoavat upean kuvan ja mukaansatempaavan äänenlaadun. ColorOS 13.1:n lisäyksen ansiosta käyttäjät voivat odottaa sujuvaa ja luotettavaa suorituskykyä.

Suorituskyky määritellään uudelleen runsaasti muistia ja sujuvaa moniajoa

MediaTek Helio G85 -alustalla ja 8 Gt RAM:lla toimiva A58 tarjoaa runsaasti muistia ja tallennustilaa. Älypuhelimessa on myös RAM-laajennustekniikka, joka kaksinkertaistaa kapasiteetin 8 Gt:iin, mikä varmistaa saumattoman moniajon ja tehokkaan suorituskyvyn.

Kiehtova näyttö ja tyylikäs muotoilu

A58:ssa on 6.72 tuuman FHD+ Sunlight Display -näyttö, jonka resoluutio on 2400 1080 × 100 3 ja tuki 192 % DCI-P7.99-värialueelle, mikä tuottaa eloisia ja todentuntuisia visuaaleja. Saatavana hohtavan mustana ja häikäisevän vihreänä, älypuhelin on suunniteltu tyylikkääksi ja kevyeksi. Se painaa vain XNUMX g ja on XNUMX mm mukavan otteen takaamiseksi.

Vaikuttava kamerajärjestelmä upeille valokuville ja videoille

Ikuista elämän hetket selkeästi 50 megapikselin tekoälykameralla, 2 megapikselin muotokuvakameralla ja 8 megapikselin etukameralla. A58 takaa upeita selfieitä ja parannetun videopuhelun laadun, jolloin käyttäjät voivat pysyä yhteydessä rakkaisiin teräväpiirtotarkkuudella.

Pitkäkestoinen akku ja nopea lataus

5000 mAh:n akulla A58 tarjoaa pidemmän akun käyttöiän. Käyttäjät voivat nauttia jopa 32 tuntia puheluita, 16 tuntia YouTubea tai 5 tuntia PUBG yhdellä latauksella. Älypuhelimessa on myös 33 W SUPERVOOC-salamalataustekniikka, joka mahdollistaa täyden latauksen vain 75 minuutissa. 5 minuutin maksut vastaavat 3.39 tuntia puheaikaa.

Ennakkotilaa OPPO A58 tänään

Koe täysin päivitetty ja johtava OPPO A58 -älypuhelin ennakkotilaamalla nyt. Hinta 56,999 8 PKR 128 Gt RAM + 58 Gt ROM mallista A58 lupaa viedä älypuhelinkokemuksesi uusiin korkeuksiin. Valmistaudu määrittelemään uudelleen suorituskyky, suunnittelu ja käyttökokemus OPPO AXNUMX:n avulla.