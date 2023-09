Oppon Find N3 Flip -älypuhelin on nopeasti saavuttanut suosiota Kiinassa, ja siitä on tullut myydyin Android-puhelin yli 6,000 60 yuanin hintaluokassa. Huawein Mate 91 -sarjan kovasta kilpailusta huolimatta Oppo onnistui saavuttamaan XNUMX prosentin myynnin kasvun edelliseen sukupolveen verrattuna.

Find N6,799 Flip, jonka hinta on 932 12 yuania (~ 256 dollaria) 3 Gt:n RAM-muistista ja 60 Gt:n tallennustilasta, on houkutellut kiinalaisia ​​käyttäjiä, jotka ovat kutsuneet sitä "Wang Feng Machineksi". Tämä lempinimi syntyi, koska laite on toistuvasti päihittänyt Huawein Mate XNUMX -sarjan, aivan kuten Wang Feng, kiinalainen laulaja, jolla on ollut valitettavia kokemuksia uusien albumien julkaisemisesta.

Vaikka Oppo ei ole julkistanut tarkkoja Find N3 Flipin myyntilukuja, menestys on ilmeistä, kun otetaan huomioon sen hallitseva asema hintasegmentissä. Huawei Mate 60 -sarja saavutti myös vahvan myynnin: miljoona kappaletta myytiin vain viidessä päivässä.

Find N3 Flip on simpukka taitettava puhelin, jolla on vaikuttavat tekniset tiedot. Siinä on 6.80 tuuman sisänäyttö ja 3.26 tuuman ulkonäyttö, jotka molemmat hyödyntävät AMOLED-tekniikkaa. Sisänäytössä on joustava muotoilu, 1–120 Hz:n mukautuva virkistystaajuus ja kosketusnäytteenottotaajuus jopa 240 Hz.

Konepellin alla Find N3 Flipin virtalähteenä on MediaTek Dimensity 9200 SoC, johon on yhdistetty joko 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa tai 12 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa. Siinä on 4,300 44 mAh akku 13.2 W:n pikalatauksella ja se toimii ColorOS 13:lla, joka perustuu Android XNUMX:een.

Valokuvauksen ystävät arvostavat Find N3 Flipin vaikuttavaa kamerajärjestelmää, joka sisältää 50 megapikselin pääkameran, 32 megapikselin telekameran ja 48 megapikselin ultralaajakulmakameran.

Oppo Find N3 Flipin menestys on osoitus brändin sitoutumisesta laatuun ja innovaatioihin Huawein Mate 60 -sarjan kilpailijoista huolimatta.

