OnePlus Buds 3: vilkaisu seuraavan sukupolven kuulokkeisiin

Vuoden lähestyessä loppuaan mobiiliteknologiateollisuus on täynnä odotuksia OnePlusin uusimman lippulaivalaitteen OnePlus 12:n välittömästä julkaisusta. Mutta näyttää siltä, ​​että OnePlusilla on faneilleen enemmän varaa. Viimeaikaisten raporttien mukaan OnePlus Buds 3 -kuulokkeet ovat ilmestyneet sertifiointisivustoille, mikä osoittaa, että yritys valmistautuu lanseeraamaan seuraavan sukupolven kuulokkeet.

Vaikka sertifiointiluettelot eivät paljasta yksityiskohtaisia ​​teknisiä tietoja, ne tarjoavat kiehtovia näkemyksiä tulevista Buds 3:sta. FCC:n sertifiointisivustolla esitellyt suunnittelupiirustukset vastaavat aiempia vuotaneita renderöityjä, mikä viittaa siihen, että OnePlus pysyy uskollisena käyttöön otetulle suunnittelukielelle OnePlus Buds Pro 2:n kanssa aiemmin tänä vuonna.

Latausominaisuuksien osalta Buds 3:n mukana tulee kotelo, jossa on 520 mAh:n akku, joka tukee 4.5 W:n tuloa ja 1.2 W:n lähtöä. Itse kuulokkeet saavat virtansa 58 mAh:n akusta. Vaikka akun kestoa ei ole vahvistettu, Buds 3:n uskotaan tarjoavan samanlaisen suorituskyvyn kuin Buds Pro 2:n ja jopa 9 tunnin käyttöajan ilman aktiivista melunvaimennusta (ANC) ja kotelon yhdistetty akun käyttöikä 33 tuntia. Kun ANC on aktivoitu, kuulokkeiden odotetaan tarjoavan 6 tuntia käyttöaikaa, mikä ulottuu 22 tuntiin kotelon kanssa. Lisäksi nopea lataustuki mahdollistaa 5 tunnin kuunteluajan vain 10 minuutin latauksella.

Äänenlaadun ystäville on ilo tietää, että Buds 3:ssa on huhujen mukaan 10.4 mm:n bassokaiutin ja 6 mm:n diskanttikaiutin, jotka tarjoavat rikkaan äänikokemuksen. Kuten edeltäjänsä, Buds 3:n odotetaan sisältävän 48 dB ANC-tuen, mikä takaa rauhallisen ja mukaansatempaavan kuuntelukokemuksen. Lisäksi näillä kuulokkeilla on IP55-luokitus veden ja pölyn kestävyydelle, mikä tarjoaa kestävyyden päivittäiseen käyttöön, kun taas kotelossa on IPX4-luokitus.

OnePlus Buds 3 tekee todennäköisesti debyyttinsä OnePlus 12:n rinnalla seuraten OnePlusin suuntausta tuoda kuulokkeet markkinoille lippulaivapuhelimien rinnalla. Vaikka virallisen esittelyn odotetaan tapahtuvan Kiinassa ensi kuussa, maailmanlaajuista julkaisua odotetaan tammikuussa 2024, noudattaen OnePlusin tavanomaista julkaisua Kiinassa ennen maailmanlaajuista julkaisua.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Milloin OnePlus Buds 3 julkaistaan?

OnePlus Buds 3:n odotetaan esitellään virallisesti Kiinassa ensi kuussa, ja se julkaistaan ​​maailmanlaajuisesti tammikuussa 2024.

2. Mitkä ovat Buds 3:n latausvaatimukset?

Buds 3:n kotelossa on 520 mAh:n akku, joka tukee 4.5 W:n tuloa ja 1.2 W:n lähtöä. Itse kuulokkeet saavat virtansa 58 mAh:n akusta.

3. Mikä on OnePlus Buds 3:n akun käyttöikä?

Vaikka tarkkoja akun käyttöiän yksityiskohtia ei ole vahvistettu, Buds 3:n uskotaan tarjoavan samanlaista suorituskykyä kuin Buds Pro 2, jopa 9 tunnin käyttöajalla ilman ANC:tä ja yhdistettynä 33 tunnin akun kestoon kotelon kanssa. Kun ANC on aktivoitu, kuulokkeiden odotetaan tarjoavan 6 tuntia käyttöaikaa, mikä ulottuu 22 tuntiin kotelon kanssa.

4. Mitä ääniominaisuuksia Buds 3:ssa on?

OnePlus Buds 3:ssa huhutaan olevan 10.4 mm:n bassokaiutin ja 6 mm:n diskanttikaiutin korkealaatuista äänentoistoa varten. Niiden odotetaan myös sisältävän 48 dB Active Noise Cancellation (ANC) -tuen.

5. Onko Buds 3 veden- ja pölynkestävä?

Kyllä, Buds 3:n vesi- ja pölynkestävyysluokitus on IP55, mikä varmistaa kestävyyden päivittäiseen käyttöön. Kotelolla on IPX4-luokitus.

Huomautus: Tämän artikkelin tiedot perustuvat vuotoihin ja vahvistamattomiin raportteihin. Viralliset tiedot voivat vaihdella tuotteen julkaisuhetkellä.