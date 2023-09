Uusimmat näkemykset AWS:stä: Invent 2023, Streaming Platforms ja Arm's IPO

Teknologiatapahtumien maailmassa AWS re:Invent 2023 lähestyy kovaa vauhtia, ja theCUBE-alan analyytikko John Furrier ennustaa, että luvassa on jännittävää kehitystä. Furrier odottaa keskittyvänsä korkean suorituskyvyn laskemiseen, GPU-tukeen ja selkeämpään AWS:n datatarinaan. Hän kuitenkin pohtii myös AWS:ää ympäröivän ekosysteemin tulevaisuutta ja voiko se saavuttaa uusia korkeuksia. Furrier on kritisoinut Amazonin ekosysteeminsä rahallistamista näissä tapahtumissa aiemmin.

Mitä tulee suoratoistoalustoihin, Furrier uskoo, että avain menestykseen on integraatiossa ja kontekstin vaihtamisen eliminoinnissa. Hän ehdottaa, että alusta, joka parhaiten integroituu laskutusjärjestelmiin ja tarjoaa saumattoman käyttökokemuksen, saa yliotteen. Furrier keskustelee myös äskettäisestä haastattelusta Prime Videon CISO:n kanssa ja korostaa sen merkitystä AWS Startup Showcase -tapahtumassa.

Sitten keskustelu siirtyy Arm's IPO-suunnitelmiin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva sirujen suunnittelija Arm Holdings PLC pyrkii keräämään lähes 4.87 miljardia dollaria tulevalla julkisella tarjouksellaan New Yorkin pörssissä. Analyytikko Albie Amankona maailmanlaajuisesta tutkimusyrityksestä Third Bridgestä ilmaisi huolensa Armin kyvystä hyödyntää nykyistä tekoälytrendiä, koska suuri osa Armin tuloista tulee mobiilista. Furrier ja hänen analyytikkonsa Dave Vellante ovat kuitenkin vahvasti eri mieltä tästä näkökulmasta. He uskovat, että Armin arkkitehtuurit hallitsevat tekoälyn päättelyä reunalla, koska se on alue, jolla Arm on näkyvästi läsnä.

Vellante käsittelee myös vaihtoehtoisen arkkitehtuurin RISC-V:n aiheuttamia riskejä ja väittää, että Armilla on merkittävä etumatka kilpailijoihinsa nähden. Vaikka Armin kasvu ei ehkä ole eksponentiaalista, Vellante kehuu sen edullista ja tehokasta alustaa, joka todennäköisesti turvaa sen määräävän aseman markkinoilla.

Kaiken kaikkiaan CUBE Podcastin keskustelut koskettavat tulevaa AWS re:Invent -tapahtumaa, integroinnin ja käyttäjäkokemuksen merkitystä suoratoistoalustoissa sekä Armin arkkitehtuurien potentiaalia tekoälymaailmassa.

