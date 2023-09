Nokia lanseeraa Nokia G42 5G -älypuhelimen Intiassa

Nokia on julkistanut viimeisimmän 5G-älypuhelimen, Nokia G42 5G:n Intiassa. Laitteen tarjoaa Nokian lisenssinhaltija HMD Global. Siinä on 6.56 tuuman HD+-näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella, Snapdragon 480+ SoC, kolme takakameraa ja 5,000 20 mAh akku 13 W:n pikalatauksella. Puhelin toimii Android 52 -käyttöjärjestelmällä ja lupaa päivityksiä. Siinä on myös IPXNUMX-luokiteltu pöly- ja vesitiiviys.

Nokia G42 5G:n hinta on Rs. 12,599 6 ja sen mukana tulee 128 Gt RAM-muistia ja 15 Gt tallennustilaa. Se on saatavana kahdessa värivaihtoehdossa: So Grey ja So Purple. Puhelin on ostettavissa Amazonista syyskuun XNUMX. päivästä alkaen.

Teknisten ominaisuuksien osalta Nokia G42 5G toimii Android 13 -käyttöjärjestelmässä ja on sitoutunut vastaanottamaan kahden vuoden Android-käyttöjärjestelmän päivitykset ja kolmen vuoden kuukausittaiset tietoturvapäivitykset. Siinä on 6.56 tuuman HD+ LCD-näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella ja Corning Gorilla Glass 3 -suojaus.

Kahdeksanytimisellä Snapdragon 480+ SoC:lla toimiva Nokia G42 5G tarjoaa jopa 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt sisäänrakennettua tallennustilaa. Kameran kokoonpanossa on 50 megapikselin ensisijainen kenno ja kaksi 2 megapikselin anturia takana sekä 8 megapikselin etukenno. Puhelin tukee myös useita liitäntävaihtoehtoja, mukaan lukien 5G, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1 ja Wi-Fi.

Nokia G42 5G on varustettu antureilla, kuten kiihtyvyysanturilla, ympäristön valotunnistimella, e-kompassilla, läheisyystunnistimella ja sivulle asennetulla sormenjälkitunnistimella todennusta varten. Se saa virtansa 5,000 20 mAh:n akusta, joka tukee 165 W:n pikalatausta ja tarjoaa jopa kolmen päivän toistoajan yhdellä latauksella. Puhelimen mitat ovat 8.55 × 75.8 × 193.8 mm ja paino XNUMX grammaa.

Kaiken kaikkiaan Nokia G42 5G on monipuolinen älypuhelin, joka tarjoaa 5G-yhteyden, tehokkaan prosessorin, korkealaatuisen näytön ja tehokkaan kameraasennuksen. Sen tavoitteena on tarjota saumaton ja tehokas käyttökokemus 5G-aikakaudella.

