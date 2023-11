Löydä upeita tarjouksia Nintendo Switch -peleistä tänä mustana perjantaina

Black Friday on täällä, ja pelaajat ovat herkullisia, sillä uskomattomia alennuksia on saatavilla laajasta valikoimasta Nintendo Switch -pelejä. Halusitpa sitten hemmotella itseäsi tai täydellistä lomalahjaa, nyt on aika napata kuumimmat tuotteet edulliseen hintaan. Vähittäiskaupan jättiläiset, kuten Best Buy, Amazon, GameStop ja muut, tarjoavat upeita tarjouksia, joita et halua missata.

Best Buy: Lyömättömät alennukset Nintendo Switch -peleistä

Best Buy tarjoaa tänä mustana perjantaina jyrkkiä alennuksia Nintendo Switch -peleistä, -tarvikkeista ja muusta. Klassikoista uusiin julkaisuihin löytyy jokaiselle jotakin. Älä missaa mahdollisuutta napata Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection fantastisella 17 % alennuksella.

Amazon: Ennennäkemättömät hinnat Mariossa + Rabbids: Sparks of Hope ja Sonic Superstars

Amazonin Black Friday -alennusta ei kannata missata. He tarjoavat upeita tarjouksia Nintendo Switch -peleistä, kuten Mario + Rabbids: Sparks of Hope, mahtavalla 75 % alennuksella. Saat myös mukavan alennuksen äskettäin julkaistuista Sonic Superstarsista.

GameStop: valtavat alennukset ja lisäsäästöt Nintendo Switch -peleistä

Valmistaudu uskomattomiin säästöihin GameStopissa tänä mustana perjantaina. Jopa 50 % alennuksella kymmenistä peleistä, mukaan lukien suositut Nintendo Switch -pelit, kuten Pokemon Brilliant Diamond ja Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ja Bravely Default II, se on täydellinen tilaisuus laajentaa pelikokoelmaasi. Lisäksi, jos tilaat verkosta ja valitset myymälän noudon, saat 5 dollaria lisäalennuksen jokaisesta tilauksesta. Tämä on sopimus, jonka voit hyödyntää useita kertoja!

Nintendo eShop: digitaalisia herkkuja alennettuun hintaan

Jos pidät digitaalisten pelien mukavuudesta, Nintendo eShop on oikea paikka mennä. Nintendon ensimmäisen osapuolen pelien, Capcom-pelien, Warner Bros.-pelien ja muiden Black Friday -myyntien ansiosta löydät vastustamattomia tarjouksia, jotka viihdyttävät sinua tuntikausia. Nämä alennukset ovat voimassa 3. joulukuuta asti.

Mistä ostaa Nintendo Switch -pelejä Black Fridayna

Melkein kaikki suuret jälleenmyyjät osallistuvat Nintendo Switch -pelien Black Friday -myyntiin. Löydät erinomaisia ​​alennuksia suosituista peleistä, kuten Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II ja monet muut. Halusitpa sitten käydä suurissa vähittäiskaupoissa, kuten Best Buy, GameStop, Walmart ja Target, tai selata verkkoa Amazonissa tai Nintendo Storessa, upeat tarjoukset odottavat sinua.

Usein kysytyt kysymykset

1. Ovatko nämä tarjoukset saatavilla myymälässä vai verkossa?

Suurin osa tarjouksista on saatavilla sekä myymälässä että verkossa, joten voit valita itsellesi parhaiten sopivan ostotavan.

2. Kuinka kauan Black Friday -tarjoukset kestävät?

Black Friday -tarjoukset ovat yleensä voimassa rajoitetun ajan, joten muista tarkistaa kunkin jälleenmyyjän mainitsemat päivämäärät.

3. Voinko ostaa digitaalisia pelejä Nintendo eShopista lahjaksi?

Valitettavasti Nintendo eShop ei tällä hetkellä tarjoa lahjavaihtoehtoja. Voit kuitenkin edelleen hyödyntää alennukset ja ostaa digitaalisia pelikoodeja lahjaksi muilta jälleenmyyjiltä.

4. Kannattaako ostaa Nintendo eShop -lahjakortteja Black Fridayn aikana?

Ehdottomasti! Sen lisäksi, että voit saada upeita tarjouksia Nintendo eShop -peleistä, voit myös säästää vielä enemmän ostamalla alennettuja Nintendo eShop -lahjakortteja.

Black Friday on parasta aikaa tehdä uskomattomia tarjouksia Nintendo Switch -peleistä. Älä missaa tätä tilaisuutta laajentaa pelikirjastoasi tai yllättää läheisesi täydellisillä lahjoilla. Toimi nopeasti, sillä nämä alennukset eivät kestä ikuisesti!