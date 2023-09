Wahoo julkistaa päivitetyn Kickr Move Smart Trainerin ja uuden Kickr Bike Shiftin

Wahoo on julkistanut Kickr Moven, parannetun version suositusta Kickr-älyharjoittelijasta. Kickr Movessa on sisäänrakennettu tela, joka mahdollistaa pyörän liikkumisen kahdeksan tuumaa edestakaisin. Tämän innovaation tavoitteena on tarjota realistisempi ja kiinnostavampi sisäpyöräilykokemus simuloimalla ulkona ajamisen tunnetta. Wahoo väittää, että tämä liike voi myös vähentää väsymystä, joka tyypillisesti liittyy kiinteällä lenkkarilla ajamiseen.

Hinta 1,399.99 1,599.99 puntaa / 1,599.99 300 dollaria / 300 300 €, Kickr Move on 6 puntaa / 6 dollaria / XNUMX euroa kalliimpi kuin nykyinen Kickr VXNUMX -älyharjoituslaite. Kickr VXNUMX on edelleen ostettavissa Kickr Moven rinnalla.

Kickr Moven lisäksi Wahoo on julkistanut myös Kickr Bike Shiftin, uuden version Kickr Bike -älypyörästään. Kickr Bike Shiftin hinta on 2,699.99 2,999.99 puntaa / 2,999.99 800 dollaria / 1,000 1,000 €, mikä on 2 puntaa / XNUMX XNUMX dollaria / XNUMX XNUMX euroa halvempi kuin Kickr Bike VXNUMX. Kickr Bike Shiftissä ei kuitenkaan ole kykyä kallistua kaltevuuden simuloimiseksi, ja siinä on muunneltu jarru- ja voimansiirtojärjestelmä.

Kickr Moven integroitu tela mahdollistaa sekä eteen- että sivuttain liikkumisen, mikä tarjoaa käyttäjille realistisemman ajokokemuksen. Tämä liike kuitenkin rajoittaa tiettyjen lisävarusteiden, kuten etupyörän nousulohkojen ja älykkäiden ohjauslevyjen käyttöä. Wahoo on kehittänyt sovittimen, joka mahdollistaa yhteensopivuuden Kickr Climb -lisävarusteen kanssa, joka simuloi nousuja nostamalla pyörän etupäätä virtuaalisten kaltevuuden muutosten vuoksi.

Kaiken kaikkiaan Kickr Move ja Kickr Bike Shift pyrkivät parantamaan sisäpyöräilykokemusta tarjoamalla realistisempaa liikettä ja edullisemman vaihtoehdon pyöräilijöille. Nämä uudet julkaisut osoittavat, että Waho on sitoutunut innovaatioihin älykkään kuntoilu- ja sisäpyöräilymarkkinoilla.

