Majavien vaelluksen vaikutuksen ymmärtäminen arktisiin yhteisöihin

Uusi tutkimus nimeltä Barin, joka tarkoittaa Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, tutkii, kuinka majavien muutto arktiselle alueelle vaikuttaa alueeseen ja sen yhteisöihin. Majavien liikkuessa edelleen pohjoiseen, niiden kyvyllä muuttaa vesistöjä ja muotoilla ympäröivää maastoa voi olla merkittäviä seurauksia.

Helen Wheelerin Anglia Ruskin -yliopistosta ja Phillip Marshin Wilfrid Laurierin yliopistosta johtaman Barin-projektin tavoitteena on yhdessä Herb Nakimayakin kanssa Inuvialuit Fish Joint Management Committeesta ja muista kumppaneista ymmärtää majaviin liittyviä muutoksia puroissa ja järvissä ja miten ne vaikuttavat. muutokset vaikuttavat ihmisiin. Tämä tutkimus on erityisen tärkeä Kanadan Inuvialuit-asutusalueelle.

Alaskassa tutkijat, kuten Ken Tape, ovat tutkineet majavien vaikutuksia vuosia ja ovat perustaneet Arctic Beaver Observation Networkin (A-Bon) helpottaakseen yhteistyötä ja tiedon jakamista eri alueiden tutkijoiden kesken. Kanada on kuitenkin edelleen kuromassa kiinni majaviin liittyvien arktisen alueen ongelmien tutkimisessa ja ymmärtämisessä.

Majavilla on laaja vaikutus alangoiden ekosysteemeihin, kuten ikiroutaan, hiilen kiertoon, kalakantoihin ja veden laatuun. Majavien vaikutuksia on tutkittu laajasti muilla alueilla, mutta arktisella alueella on ainutlaatuisia haasteita maan jäätymisen ja lämpötilarajoitteisten järjestelmiensä vuoksi. Arktisella alueella tapahtuu jo nyt merkittäviä ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia, joten majavien aiheuttamien muutosten määrittäminen on välttämätöntä.

Barin-hankkeen tavoitteena on käsitellä useita keskeisiä kysymyksiä, kuten majavakannan kasvua, sen vaikutuksia kaloihin ja kalojen elinympäristöihin sekä myöhempiä vaikutuksia ympäröiviin yhteisöihin. Tutkimuksessa käytetään NASAn satelliittidataa ja tilastollista mallinnusta majavien liikkeiden ja hydrologisten muutosten ennustamiseen. Se sisältää myös yhteisötyöpajoja, suullisen historian keräämisen ja paikan päällä tapahtuvan tiedonkeruun.

Barinin tutkimusalueeseen kuuluvat Aklavik, Tuktoyaktuk ja Inuvik sekä vesistöalueet Inuvik-Tuktoyaktuk-valtatien varrella. Herb Nakimayak, Inuvialuit Fish Joint Management Committeen puheenjohtaja, on nähnyt merkittäviä muutoksia näillä alueilla, kuten majavien patojen lisääntymisen ja sen vaikutuksen valaiden ja hylkeiden tukemiin kaloja sisältäviin puroihin ja ekosysteemeihin.

Kaiken kaikkiaan Barin-projektin tavoitteena on tarjota arvokasta tutkimusta, joka voi auttaa päätöksenteossa ja kehittää strategioita jatkuvaan yhteisölliseen seurantaan ja hallintaan. Ymmärtämällä majavien muuton vaikutukset arktisiin yhteisöihin voidaan toteuttaa parempia toimenpiteitä näiden ekosysteemien kestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi.

