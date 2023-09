Uusi Chromecast Remote for Google TV löydetty Android TV 14 Beta -versiosta

Uusin Android TV 14 Beta -versio on paljastanut uudelta kaukosäätimen Chromecast with Google TV:lle. Kaukosäätimen suunnittelussa on selkeä pyöristetty muoto ja yläosaan asennettu navigointilevy, joka muistuttaa nykyistä kaukosäädintä. Joitakin huomattavia eroja on kuitenkin.

Nykyisessä Chromecastissa, jossa on Google TV:n kaukosäädin, on kahdeksan painiketta, mukaan lukien D-pad takaisin, Assistant, Koti, mykistys, YouTube, Netflix sekä television virta ja tulo. Äänenvoimakkuuden säätimet sijaitsevat kaukosäätimen oikealla puolella.

Uusi kaukosäätimen suunnittelu, joka näkyy ääriviivana, näyttää joitain selkeitä muutoksia. D-padin alla on kaksi pyöreää painiketta, todennäköisesti takaisin ja Assistantille. Vasemmalla puolella on kolme muuta painiketta, oletettavasti koti-, mykistys- ja yksi kahdesta sovelluksen pikakuvakkeesta. Oikealla puolella on suurempi painike, jossa on äänenvoimakkuuden säädin. Toinen uusi painike, jossa on tähtikuvake, sijaitsee alareunassa, ja sitä kutsutaan "taikoksi" järjestelmätiedostoissa.

Tämän kaukosäätimen uskotaan olevan esikatselu uudesta Chromecast with Google TV:stä, jonka huhuttiin olevan kehitteillä useita kuukausia sitten. Android 14 -versiossa ei kuitenkaan ole suoria todisteita, jotka osoittaisivat uuteen laitteeseen.

Vaikka uuden Chromecastin julkaisupäivä on epäselvä, Android TV 14:n äskettäinen päivitys viittaa siihen, että se saattaa olla edelleen valmisteilla. Sitä ei todennäköisesti paljasteta tulevassa lokakuun Pixel-julkaisutapahtumassa. Uuden kaukosäätimen löytäminen viittaa kuitenkin välittömään päivitykseen Chromecast with Google TV:hen.

Lähde: APK Insight