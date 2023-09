Uusi Borderlands Collection: Pandoran lipas tarjoaa faneille hyvää vastinetta

By

Äskettäin lanseeratusta Borderlands Collection: Pandora's Boxista on tullut Borderlands-fanien suosikki, ja se nousi nopeasti "Top Paid" Xbox -listalle. Syyskuun 1. päivän julkaisunsa jälkeen kokoelma on noussut Ison-Britannian listalla toiselle sijalle ja on edelleen sijalla seitsemän Yhdysvalloissa.

Yksi tärkeimmistä syistä sen suosioon on tällä hetkellä saatavilla oleva valtava 60 %:n alennus, joka laskee hinnan 123.99 £ / 149.99 £ 49.59 / 59.99 $. Lisäksi ne, jotka jo omistavat jonkin kokoelmaan kuuluvista peleistä, voivat nauttia vielä suuremmasta alennuksesta.

Borderlands Collection: Pandora's Box sisältää kuusi peliä sekä jokaisen pelin kaiken lisäsisällön. Fanit voivat odottaa tunteja mukaansatempaavaa peliä ja tutkimista ainutlaatuisessa Borderlands-universumissa.

Malliston ostamisesta kiinnostuneille nyt on täydellinen aika tehdä se ennen kuin alennus päättyy tämän viikon keskiviikon tai torstain tienoilla. Kokoelma löytyy helposti Xbox Storesta.

Monet fanit ovat innoissaan tästä tarjouksesta, sillä se tarjoaa suuren arvon kuudelle pelille ja niiden lisäsisällölle. Mielipiteet voivat kuitenkin vaihdella, ja ihmisiä kehotetaan jakamaan ajatuksensa kommenttiosiossa.

Huomaa, että jotkin tässä artikkelissa olevista linkeistä ovat affiliate-linkkejä, mikä tarkoittaa, että pieni osa myynnistä voi mennä julkaisijalle, jos osto tehdään. Lisätietoja tästä löytyy FTC-ilmoituksestamme.

Lähteet:

– Borderlands Collection: Pandora's Box Xbox Storessa