Kuinka löytää Ronnie 2K NBA 2K24:n MyCareerista

Ronnie 2K:n löytäminen NBA 2K24:n MyCareerista voi antaa sinulle etulyöntiaseman tulevien ammattilaisten kanssa, sillä voit aloittaa kaiken kaikkiaan 90:stä Rebirth-edulla. Aikaisempina vuosina Ronnie 2K on sijoitettu kaupungin ympärille, ja se on antanut pelaajille tehtävän löytää hänet ja saavuttaa tavoitteita palkintojen avaamiseksi. NBA 2K24:ssä Ronnie 2K:n löytäminen on kuitenkin paljon yksinkertaisempaa. Hän sijaitsee rannalla, erityisesti lähellä 3v3-kenttiä. Voit helposti havaita hänet, koska hän on muiden pelaajien ympäröimänä ja hänellä on vyötärön ympärille kiedottu allas.

Voit aloittaa Rebirth-tehtävän ja löytää Ronnie 2K:n NBA 2K24:ssä siirtymällä Erikoistoiminnot-valikkoon ja käynnistämällä seikkailun. Kun olet aloittanut tehtävän, sinun on saavutettava kokonaisarvo 90 ja palattava sitten Ronnielle toista keskustelua varten. Valmistuttuaan Ronnie palkitsee sinut 3,000 90 VC:llä ja Rebirth-edulla. Rebirth-etu antaa sinun aloittaa minkä tahansa tulevan MyPlayersin kokonaisarvosanalla 5 ja antaa XNUMX %:n lisäetuja kelvollisiin merkkeihin, jotka alkavat myös hopeatasolta.

NBA 2K24:n MyCareeriin lisätyt sivutehtävät, aktiviteetit ja keräilyesineet ovat tehneet siitä mukaansatempaavamman ja kiinnostavamman pelaajien kannalta. Ronnie 2K:n läsnäolo pelissä lisää ylimääräistä jännitystä, kun pelaajat pyrkivät löytämään hänet ja saamaan palkintoja. Ronnie 2K:n yksinkertaistetun sijainnin ansiosta NBA 2K24:ssä pelaajat voivat helposti käyttää Rebirth-etua ja nauttia sen tarjoamista eduista MyCareer-kokemuksessaan.

