NBA 2K24 -saavutukset ja palkinnot: Lopullinen opas todistamiseen kentällä

NBA 2K24:n julkaisun myötä pelaajat ovat valmiita ottamaan vastaan ​​upouuden saavutuksia ja palkintoja esitelläkseen taitojaan virtuaalikentällä. Tämän vuoden erä tarjoaa 45 haastetta, jotka kattavat joukon tavoitteita ja tavoitteita.

GOAT-listan valloittamisesta WNBA:n edistymiseen asti loppuunsaattajilla on paljon tekemistä. NBA 2K24:n saavutukset ja palkinnot on suunniteltu työntämään pelaajia rajoihinsa ja tarjoamaan palkitseva kokemus.

Joitakin merkittäviä haasteita ovat kaikkien 8 pomohahmon voittaminen Sunset Parkissa ja The Pointissa, The Yardin streetball-turnauksen voittaminen ja 3 tähden saavuttaminen kaikissa neljässä perhepelissä. Pelaajat voivat myös aktivoida GOAT-taidon ensimmäistä kertaa, avata Taso 4 GOAT Skill Reward -palkinnon kaikissa neljässä kategoriassa ja saavuttaa eri tasoja GOAT-listalla.

Muita saavutuksia ovat ennätysten rikkominen pisteissä, levypalloissa, syötöissä, blokoissa, ryöstöissä tai kolmiosoittimissa, vuoden tulokkaan, MVP:n, finaalin MVP:n ja mestaruuden voittaminen samalla kaudella sekä legendojen, kuten Kareem Abdul-Jabbarin ja Michaelin voittaminen. Jordan saavutuksissa.

Lisäksi NBA 2K24 esittelee WNBA:lle ominaisia ​​haasteita, kuten pelin voittamisen The W:ssä, korkeimman etenemistason saavuttamisen ja loistamisen kaikissa The W:n pilareissa. Pelissä on myös erilaisia ​​MyTEAM-tehtäviä, kuten Diamond Shoe Cardin käyttäminen. , luomalla timanttikengän MT Shoe Labissa ja täydentämällä kokoelmia.

Pelaajat voivat osoittaa ammuntataitonsa tekemällä täydellisiä laukauksia ja voittamalla pelejä merkittävillä marginaaleilla. He voivat myös esitellä taitojaan sellaisilla aloilla kuin kolmipistelaukaukset, siirrot, levypallot, blokat ja syöttöpisteet ylittääkseen vastustajansa.

NBA 2K24 tarjoaa pelaajille runsaasti sisältöä ja haasteita tutkittavaksi ja valloittavaksi. Olitpa kokenut pelaaja tai uusi pelisarja, tämän vuoden saavutukset ja palkinnot tarjoavat jännittävän ja kilpailukykyisen kokemuksen virtuaalisella koripallokentällä.

