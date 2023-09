Asiantuntija jakaa luonnollisia menetelmiä ummetuksen lievittämiseen

Ummetus on yleinen ruoansulatuskanavan ongelma, joka vaikuttaa moniin ihmisiin. Usein käännymme reseptivapaisiin lääkkeisiin helpotuksen saamiseksi, mutta on olemassa luonnollisia menetelmiä, jotka voivat helpottaa ummetusta välittömästi. Tohtori Janine Bowring, tunnettu suoliston terveyden asiantuntija Kanadassa, on jakanut parhaat vinkkinsä TikTokissa, ja se on kerännyt miljoonia katselukertoja. Vaikka jotkut ihmiset saattavat olla skeptisiä, nämä menetelmät tukevat tieteellistä näyttöä.

Joten, mitkä ovat nämä luonnolliset menetelmät ummetuksen lievittämiseen? Bowring neuvoo seuraavaa:

1. Pysy nesteytyksessä: Riittävän veden juominen on välttämätöntä asianmukaisen ruoansulatuksen ja suoliston toiminnan kannalta. Kuivuminen voi johtaa ulosteiden kovettumiseen ja niiden kulkeutumisvaikeuksiin. Pyri juomaan vähintään 8 lasillista vettä päivässä.

2. Lisää kuidun saantia: Kuitupitoisen ruokavalion nauttiminen voi edistää säännöllistä suoliston liikkeitä. Sisällytä aterioihin hedelmiä, vihanneksia, täysjyväviljaa ja palkokasveja. Lisäksi voit ottaa tarvittaessa kuitulisää.

3. Harjoittele säännöllisesti: Fyysinen aktiivisuus stimuloi suoliston lihaksia ja edistää suolen toimintaa. Harrasta säännöllistä liikuntaa, kuten kävelyä tai lenkkeilyä, ehkäistäksesi ja lievittääksesi ummetusta.

4. Kokeile luonnollisia lääkkeitä: Bowring suosittelee käyttämään luonnollisia lääkkeitä, kuten yrttiteetä, kuten piparminttua tai inkivääriä, rauhoittamaan ruoansulatusjärjestelmää ja edistämään suoliston säännöllisyyttä. Probiootit voivat myös olla hyödyllisiä suoliston terveyden ylläpitämisessä.

Vaikka nämä vinkit voivat auttaa lievittämään ummetusta välittömästi, on tärkeää käsitellä ummetuksen taustalla olevia syitä pitkäaikaisen helpotuksen saamiseksi. Jos sinulla on kroonista ummetusta tai muita ruoansulatusongelmia, on suositeltavaa kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen asianmukaisen arvioinnin ja henkilökohtaisen hoitosuunnitelman laatimiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ummetusta voidaan lievittää luonnollisilla menetelmillä, kuten pysymällä nesteytettynä, lisäämällä kuidun saantia, harjoittelemalla säännöllisesti ja kokeilemalla luonnollisia hoitokeinoja. Nämä suoliston terveyden asiantuntijan, tohtori Janine Bowringin suositukset tarjoavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan ruoansulatuksen terveyden edistämiseen ja ummetuksen lievittämiseen.

Määritelmät:

– Suoliston terveys: Viittaa ruoansulatuskanavan tasapainoon ja optimaaliseen toimintaan, mukaan lukien mahalaukku, suolet ja mikrobiomi.

– Ummetus: Tila, jolle on tunnusomaista harvinaiset tai vaikeat ulosteet, jotka usein johtavat koviin ja kuiviin ulosteisiin.

