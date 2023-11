NASAn Lucy-avaruusalus paljastaa binaarisen asteroidijärjestelmän

By

NASAn Lucy-avaruusalus ohitti äskettäin ensimmäisen asteroidikohteensa ja teki yllättävän löydön – Dinkinesh-niminen asteroidi on itse asiassa binäärijärjestelmä, joka koostuu suuremmasta ensisijaisesta asteroidista ja sitä ympäröivästä pienemmästä "kuusta". Lucyn ottamat kuvat paljastivat tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ja hämmästyttivät tehtävään osallistuneita tiedemiehiä.

Dinkineshin järjestelmän ensisijaisen asteroidin arvioidaan olevan noin puoli mailia leveä, kun taas sen satelliitin leveys on noin 0.15 mailia. Tämä odottamaton löytö on lisännyt entisestään jännitystä, joka liittyy Lucy-tehtävään, jonka tavoitteena on tutkia Troijan parvia, kahta asteroidiryhmää, jotka sijaitsevat samalla polulla kuin Jupiter-planeetta.

"Troijalaiset ovat viimeinen suuri joukko esineitä, joita emme ole vielä nähneet läheltä", sanoi NASAn planeettatieteilijä Thomas Statler. "Ja Lucy aikoo tehdä niin ensimmäistä kertaa."

Tehtävä nimettiin kuuluisan "Lucy"-luurankon mukaan, joka on uraauurtava löytö ihmisen evoluutiossa. Samoin NASA toivoo, että näiden planeettojen fossiilien tutkiminen antaa arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme alkuperästä.

Vaikka Lucyn ja Dinkineshin kohtaamisen ensisijainen tavoite oli testata avaruusaluksen asteroidien seurantajärjestelmää, kuvien alustava analyysi viittaa siihen, että tämän binaarisen asteroidin tutkiminen voisi paljastaa, kuinka samankokoiset asteroidit vaelsivat lähemmäs Maata. Tällainen tieto on ratkaisevan tärkeää planeettamme mahdollisten uhkien arvioinnissa.

Vaikka Dinkinesh oli odottamaton lisä Lucyn tehtävään, avaruusalus jatkaa kunnianhimoista matkaansa avaruuden halki. Toisen päävyöhykkeen asteroidin ja muiden aurinkosilmukoiden tapaamisen jälkeen Lucy saavuttaa troijalaisparvet vuonna 2027, minkä jälkeen hän vierailee Jupiterin perässä kulkevassa asteroidiparvessa vuonna 2033.

Selvittämällä näiden kaukaisten taivaankappaleiden mysteerit Lucyn tehtävä auttaa ymmärtämään aurinkokunnan historiaa ja paikkaamme siinä. Jokaisella asteroidilla on arvokasta tietoa, joka auttaa tutkijoita kokoamaan tarinan kosmisesta alkuperästämme.

FAQ:

K: Mitä Lucyn Dinkineshin ohilento paljasti?

V: Ohilento paljasti, että Dinkinesh on binaarinen asteroidijärjestelmä, joka koostuu suuremmasta ensisijaisesta asteroidista ja pienemmästä satelliitista.

K: Mitä troijalaisparvet ovat?

V: Troijalaiset parvet ovat kaksi asteroidiryhmää, jotka sijaitsevat samalla polulla kuin Jupiter-planeetta.

K: Miksi tehtävän nimi oli Lucy?

V: Tehtävä nimettiin kuuluisan "Lucy"-luurankon mukaan, joka mullisti tutkijoiden ymmärryksen ihmisen evoluutiosta.

K: Mikä on Troijan parvien tutkimisen tarkoitus?

V: Troijalaisten parvien tutkiminen antaa arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme historiasta ja muodostumisesta.