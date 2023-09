Kuinka korjata NameDrop ei toimi iPhonessa

By

iPhonen NameDrop-ominaisuus on kätevä tapa jakaa yhteystietoja muiden iPhone-käyttäjien kanssa AirDropin kautta. Jotkut käyttäjät ovat kuitenkin kokeneet ongelmia NameDropin toimimattomuuden kanssa. Vaikka tämän ongelman tarkka syy on epäselvä, voit kokeilla useita korjauksia.

Tarkista ensin, tukeeko iPhonesi NameDrop-ominaisuutta. NameDrop toimii vain tietyissä iPhone-malleissa, jotka ovat yhteensopivia iOS 17:n kanssa. Jos sinulla on iPhone X tai aiempi malli, se ei tue iOS 17:ää, joten NameDrop ei toimi laitteessasi. Lisäksi sekä iPhonessasi että vastaanottajan iPhonessa on oltava asennettuna iOS 17, jotta NameDrop toimii oikein.

Toinen yleinen syy NameDropin toimimattomuuteen on NameDrop-eleen virheellinen käyttö. Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tuotava kahden iPhonen yläosat lähelle. Varmista, että molempien iPhonen yläosat koskettavat toisiaan tai asetat ne yhteen.

Jos olet vahingossa poistanut käytöstä "Bringing Devices Together" -asetuksen, se voi myös aiheuttaa NameDropin toimintahäiriön. Voit tarkistaa tämän siirtymällä Asetukset-sovellukseen, avaamalla Yleiset ja napauttamalla AirDrop-asetukset. Varmista, että "Bringing Devices Together" -kytkin on päällä.

Bluetooth- ja WiFi-yhteyden ongelmat voivat myös vaikuttaa NameDrop-ominaisuuteen. Yritä kytkeä Bluetooth ja WiFi pois päältä ja päälle molemmissa iPhoneissa nähdäksesi, ratkaiseeko se ongelman.

Oletusarvoisesti AirDrop-näkyvyys on asetettu "Yhteystiedot"-arvoon iPhoneissa. Koska NameDropia käytetään kuitenkin yhteystietojen jakamiseen iPhone-käyttäjien kanssa, jotka eivät ole yhteystiedoissasi, sinun on asetettava AirDrop-näkyvyydeksi "Kaikki", jotta NameDrop toimii oikein. Tämä voidaan tehdä AirDrop-asetuksissa.

Joskus yksinkertainen uudelleenkäynnistys voi korjata pieniä virheitä tai ohjelmisto-ongelmia. Yritä käynnistää iPhone uudelleen nähdäksesi, ratkaiseeko se NameDrop-ongelman.

Jos mikään yllä olevista ratkaisuista ei toimi, iPhonen ja toisen henkilön iPhonen verkkoasetusten nollaaminen saattaa auttaa. Muista kuitenkin, että verkkoasetusten nollaaminen poistaa tallennetut WiFi-verkot ja aiemmin lisätyt Bluetooth-laitteet.

Kaiken kaikkiaan, jos sinulla on ongelmia NameDropin kanssa, joka ei toimi iPhonessasi, kokeile näitä korjauksia ongelman ratkaisemiseksi ja nauti yhteystietojen jakamisen mukavuudesta AirDropin kautta.

Lähteet:

– [Lisää lähteet tähän ilman URL-osoitteita]