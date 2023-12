New Jersey aikoo parantaa varaston sijoittamista koskevia sääntöjä

New Jersey ryhtyy toimiin vastatakseen kukoistavaan varastoteollisuuteen ottamalla käyttöön lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on päivittää vanhentuneet kaavoitussäännöt. Ehdotetun lain mukaan Garden Staten kunnat voivat saada jopa miljoonan dollarin rahoituksen tarkistaakseen ja tarkistaakseen määräyksiään selkeämpien ohjeiden laatimiseksi siitä, missä varastot voivat sijaita ja missä ei.

Somersetin edustaja Joe Danielsen esitteli lakiesityksen, joka sisältää myös pilottiohjelman, jolla korvataan kaupungit, jotka haluavat tehdä varaston lieventämistutkimuksia. Pyrkimysten tavoitteena on varmistaa, että massiivisten varastorakennusten sijoitus on hyvin säänneltyä ja tasapainossa yhteisöjen tarpeiden ja huolenaiheiden kanssa.

Varastoala on kokenut merkittävää kasvua New Jerseyssä, mikä on edistänyt taloudellista toimintaa ja työpaikkojen luomista. Se on kuitenkin herättänyt huolta myös vaikutuksista liikenneruuhkiin, ympäristöön ja kiinteistöjen arvoon tietyillä alueilla. Tällä lainsäädännöllä pyritään löytämään tasapaino taloudellisen kehityksen tukemisen ja paikallisten asukkaiden etujen suojelemisen välillä.

Muiden uutisten mukaan koirien hengitystiesairaus on päässyt itärannikolle, vaikuttaen satoihin koiriin ja aiheuttaen joitakin kuolemantapauksia. American Veterinary Medical Association neuvoo koiranomistajia pitämään lemmikkinsä eristyksissä, jos mahdollista taudin leviämisen estämiseksi.

Lisäksi entinen nuorten tennisvalmentaja Monmouth Countyssa on tuomittu yli 50 vuodeksi osavaltion vankeuteen useista rikoksista, mukaan lukien sieppauksesta ja törkeästä seksuaalisesta väkivallasta. Terry Kuo, joka tunnetaan myös nimellä Victor Lee, ei ole oikeutettu ehdonalaiseen ennen kuin hän on 72-vuotias.

Lisäksi 119 päivää kestäneen lakon jälkeen Robert Wood Johnson University Hospital ja sen sairaanhoitajaliitto ovat päässeet alustavaan sopimukseen. Lakko, joka johtuu pääasiassa henkilöstömäärästä, päättyy, jos sopimus ratifioidaan.

Lopuksi entinen kirjeenkuljettaja New Jerseystä on myöntänyt syyllisyytensä postin varkaudesta tuhansien dollarien varastamisesta reitin varrella olevista kaupoista. Joseph Fenutoa uhkaa jopa viiden vuoden vankeustuomio ja jopa 250,000 XNUMX dollarin sakko.

New Jersey jatkaa kamppailua erilaisten haasteiden kanssa ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka varmistavat sen asukkaiden hyvinvoinnin ja vaurauden.

