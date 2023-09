Uuden tyyppisen kuunjäristyksen yllättävä löytö

Tiedemiehet ovat tehneet huomattavan löydön tutkiessaan kuunjäristystä. Kun Apollon astronautit asettivat seismometrejä kuun pinnalle, he havaitsivat, että kuu kokee kuunjäristyksiä, jotka ovat samanlaisia ​​​​kuin Maa kokee maanjäristyksiä. Näitä kuujäristyksiä on neljää eri tyyppiä: syvät, matalat, termiset ja meteoriittien aiheuttamat järistykset. Äskettäinen analyysi lämpömaanjäristystiedoista, jotka on tallennettu Apollo 17 -operaation instrumenteilla, on kuitenkin paljastanut viidennen kuunjäristyksen tyypin, joka oli aiemmin tuntematon.

Apollo 17 -tehtävän aikana kolme seismometriä kalibroitiin tallentamaan Kuun lämpöisiä maanjäristyksiä. Nämä laitteet keräsivät tietoja lokakuusta 1976 toukokuuhun 1977. Lämpöjäristykset johtuvat äärimmäisistä lämpötilan muutoksista kuun siirtyessä päivästä yöhön, vaihtelevat 250 Fahrenheit-asteesta (121 celsiusastetta) -208 Fahrenheit-asteeseen (-133 celsiusastetta).

Käyttämällä kehittyneitä tekniikoita, mukaan lukien koneoppimista, Kalifornian teknologiainstituutin tutkijat tutkivat tietoja uudelleen. He havaitsivat, että lämpöjäristyksiä esiintyy säännöllisesti päivän aikana, mutta he löysivät myös muita tärinöitä, jotka eivät liity lämpöjäristuksiin. Nämä uudet järistykset tapahtuivat vasta aamulla.

Näiden mysteerijäristysten lähteen selvittämiseksi tutkijat yllättyivät huomatessaan, että ne olivat peräisin Apollo 17:n kuun laskeutumisesta. Joka aamu, kun aurinko lämmittää laskeutujan tukikohtaa, se laajenee ja värähtelee aiheuttaen järistykset. Nämä järistykset tapahtuvat huomattavan säännöllisin väliajoin, ja ne tapahtuvat viiden tai kuuden minuutin välein viiden tai seitsemän maan tunnin aikana.

Vaikka nämä kuunjäristykset eivät välttämättä ole luonnollisia, ne auttavat silti ymmärtämään kuun seismisen aktiivisuuden. Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää tulevan kuun kehityksen kannalta.

Tutkijat korostavat olemassa olevien tietojen tutkimisen tärkeyttä suunnitellakseen kokeita ja tehtäviä, jotka voivat vastata oikeisiin Kuuta koskeviin kysymyksiin. Kuu on Maan lisäksi ainoa taivaankappale, jonka pinnalla on useita seismometrejä, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia toista planeettakappaletta syvällisesti.

Viime kuukausina intialainen Chandrayaan 3 Lander sijoitti Kuuhun uuden seismisen instrumentin nimeltä Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA). Se onnistui tallentamaan luonnollisen kuunjäristyksen 26. elokuuta 2023, vaikka järistyksen tarkkaa lähdettä tutkitaan edelleen.

Kuun seismisen toiminnan lisätutkimus auttaa tutkijoita kartoittamaan kuun pinnan kraatterit ja etsimään esiintymiä. Lisäksi asettamalla seismometrit pysyvästi varjossa oleville alueille kuun etelänavalle tutkijat voivat mahdollisesti havaita pinnan alle jääneen vesijään, koska seismiset aallot kulkevat hitaammin veden läpi.

Tämän tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Geophysical Research - Planets -lehdessä 5. syyskuuta.

