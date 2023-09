Uusi Mortal Kombat -traileri paljastaa Jean-Claude Van Damme Skinin

By

Netherrealm Studios on julkaissut tänään uuden trailerin, joka esittelee Jean-Claude Van Dammen ihoa Mortal Kombat 1:ssä. Traileri esittelee Van Dammen taistelemassa eri hahmoja, kuten Johnny Cagea vastaan, ja korostaa Mortal Kombat -veteraanin vaihtoehtoista skiniä. Tämän erityisen skinin voi avata vain ostamalla pelin Premium/Kollectorin versiot.

Mortal Kombat 1:n Van Damme -skin on osoitus näyttelijän yhteydestä sarjaan. Pelin Johnny Cagen hahmo on pitkään saanut inspiraationsa Van Dammesta, ja yksi Cagen tunnusliikkeistä on halkaisijalkainen lyönti nivusissa, joka muistuttaa Van Dammen liikettä Bloodsport-elokuvassa.

Itse asiassa Midway Gamesin kehittäjät, Mortal Kombat -sarjan alkuperäiset luojat, olivat yrittäneet saada lisenssin käyttää Van Dammen kaltaisuutta ensimmäisessä Mortal Kombat -pelissä. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan tuolloin toteutunut.

Äskettäisessä Hot Ones -jaksossa Mortal Kombatin luoja Ed Boon paljasti, kuinka tiimi oli aiemmin yrittänyt tehdä yhteistyötä Van Dammen kanssa, mutta epäonnistuneet. "Tällä kertaa osuimme lottoon ja saimme hänet", Boon sanoi. "Ja meillä on hänen äänensä, ja hänestä tulee Johnny Cage -hahmo."

Mortal Kombat 1 on määrä julkaista 19. syyskuuta. Jean-Claude Van Damme -skin lisäksi peli sisältää myös sarjan veteraani Nitaran paluuta, jonka ääninäyttelijänä on näyttelijä Megan Fox.

Lähteet:

- IGN

– Kuumia

– Gamescom