Mortal Kombat 1 paljastaa Jean-Claude Van Dammen Johnny Cagena

NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1:n luoja, on juuri julkistanut Jean-Claude Van Dammen ilmeen Johnny Cagen roolissa pelissä. Tämä erityinen iho, jossa Van Damme on hänen ikonisessa asussaan vuoden 1988 Bloodsport-elokuvasta, paljastettiin sarjan toisen luojan Ed Boonin Hot Ones -jakson aikana.

Van Dammen esiintymisellä Mortal Kombat 1:ssä on merkitystä Bloodsportin, Van Dammen ja itse pelisarjan välisen historian vuoksi. Kehityksen alkuvaiheessa ensimmäinen Mortal Kombat oli itse asiassa tarkoitettu Van Damme -peliksi. Pelin takana oleva joukkue halusi Van Dammen olevan otsikon tähti, vaikka se sisällytti alkuperäiseen pitkiinsä kuvia Bloodsportista. Tämä konsepti ei kuitenkaan koskaan toteutunut, ja sen sijaan syntyi Mortal Kombat. Johnny Cage, yksi pelin hahmoista, on aina näyttänyt olevan kunnianosoitus tai parodia Van Dammelle, joten tämä erityinen iho on tämän yhteyden huipentuma.

Van Damme -skin on saatavilla Kombat Packin omistajille, joilla on pääsy lisäsisältöön kausikortin kautta. Vaikka kuvamateriaalia ihosta on kiusattu aiemmin, tämä on ensimmäinen kerta, kun renderöinti paljastetaan kokonaan. Sen odotetaan julkaistavan yhdessä Mortal Kombat 1:n varhaisen pääsyn julkaisun kanssa.

Mortal Kombat on sisällyttänyt peliin julkkisskinejä. Aiemmissa osissa oli skinejä, joissa oli DJ Dimitri Vegasin hahmot ja äänet sekä näyttelijät Bridgette Wilson, Linden Ashby ja Christopher Lambert vuoden 1995 Mortal Kombat -elokuvasta. Lisäksi Mortal Kombat X sisälsi Carl Weathersin esittämän Jaxin erityisen skinin Predator DLC:n mukana.

