Tutustu siihen, kuinka pelaajat ohittavat Skins-maksun Mortal Kombat 1:ssä

Viime viikkoina Mortal Kombat 1 -pelaajat ovat löytäneet uuden tavan saada skinejä ilman rahaa. Muokkaamalla konsoliensa päivämääräasetuksia pelaajat ovat voineet avata skinejä, jotka olivat aiemmin vain ostettavissa. Tämä älykäs hyväksikäyttö on herättänyt jännitystä Mortal Kombat -fanien keskuudessa, sillä he pääsevät nyt käsiksi eksklusiiviseen sisältöön kuluttamatta senttiäkään.

Tämä hyväksikäyttö havaittiin sen jälkeen, kun pelin kehittäjä NetherRealm on tehnyt kiistanalaisen liikkeen, jonka tarkoituksena oli tarjota aiemmin eksklusiivisia skinejä ostettavaksi pelin premium-valuutalla. Tämä päätös kohtasi yhteisön vastareaktion, joka koki, että heitä käytettiin hyväksi. Pelaajat löysivät kuitenkin nopeasti ratkaisun tähän ongelmaan muuttamalla päivämäärää konsoleissaan.

Muutamalla päivämäärän aikaan ennen kuin skinit asetettiin ostettavaksi, pelaajat voivat avata niiden lukituksen ilmaiseksi. He voivat sitten palauttaa konsolinsa takaisin oikeaan päivämäärään ja säilyttää lukitsemattomat skinit. Tämä älykäs taktiikka on levinnyt sosiaalisen median alustoihin, ja pelaajat jakavat menestystarinoitaan ja varoittavat muita olemaan tuhlaamasta rahojaan skinien ostamiseen.

Vaikka tämä hyväksikäyttö on tarjonnut väliaikaisen ratkaisun pelaajille, jotka haluavat hankkia eksklusiivisia skinejä, on tärkeää huomata, että se on kiertotapa eikä pitkäaikainen ratkaisu. NetherRealm todennäköisesti korjaa tämän ongelman tulevissa päivityksissä tai korjauksissa varmistaakseen, että pelaajat eivät voi ohittaa pelin sisäisen sisällön maksamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän päivämäärän vaihtamisen hyväksikäytön löytäminen Mortal Kombat 1:ssä on antanut pelaajille tavan avata premium-skinen ilman rahaa. Vaikka tämä on jännittävä kehitys pelin faneille, on tärkeää muistaa, että tämä ei ole pysyvä ratkaisu, ja se voidaan korjata tulevaisuudessa. Pelaajien tulee nauttia tästä mahdollisuudesta niin kauan kuin sitä kestää, ja pitää silmällä NetherRealmin päivityksiä.

UKK

1. Kuinka päivämäärän vaihtamisen hyväksikäyttö toimii?

Käyttääkseen päivämääränvaihtotoimintoa pelaajat muuttavat päivämäärän konsolissaan aikaan ennen kuin skinit asetettiin ostettavaksi. Tämä antaa heille mahdollisuuden avata skinit ilman rahaa. He voivat sitten palauttaa konsolinsa takaisin oikeaan päivämäärään ja säilyttää lukitsemattomat skinit.

2. Onko päivämäärän vaihtaminen pysyvä ratkaisu?

Ei, päivämäärän vaihtaminen ei ole pysyvä ratkaisu. On todennäköistä, että NetherRealm korjaa tämän ongelman tulevissa päivityksissä tai korjauksissa varmistaakseen, että pelaajat eivät voi ohittaa pelin sisäisen sisällön maksamista.

3. Voidaanko päivämäärän vaihtamistoimintoa käyttää kaikilla alustoilla?

Vaikka hyväksikäyttö löydettiin alun perin PlayStation 5:llä, sen on raportoitu toimivan myös Nintendo Switchillä. Muilla alustoilla olevien pelaajien tulee olla varovaisia ​​ja tehdä omat tutkimuksensa ennen kuin he yrittävät käyttää tätä hyväksikäyttöä.