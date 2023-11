San Jose julkistaa oman henkilökohtaisen Monopoly-versionsa

San Josen kaupunki lähtee nostalgiselle matkalle muistikaistalle julkaisemalla oman versionsa suositusta lautapelistä Monopoly. Tämä räätälöity versio korvaa taulun perinteiset kohdat paikallisilla maamerkeillä, jolloin asukkaat ja vierailijat voivat tutustua kaupunkiin aivan uudella tavalla.

Yksi San Josen ikonisimmista maamerkeistä, Winchester Mystery House, on keskeisellä sijalla himoituna Boardwalk-asemana. Kaupungin pormestari Matt Mahan ilmaisi innostuksensa henkilökohtaisesta painoksesta ja totesi, että se on erinomainen tilaisuus juhlia San Josen rikasta historiaa ja saavutuksia.

Tässä ainutlaatuisessa versiossa Original Joe'sista tulee uusi Park Place, kun taas VTA korvaa rautatiepaikat. Paikallinen liikennevirasto on innoissaan tästä edustuksesta ja on jopa käärinyt koko bussin mainostaakseen peliä.

Peters' Bakery, joka on kuuluisa herkullisesta poltetusta mantelikakusta, on toinen paikallinen yritys pelilaudalla. Räätälöityjen pelien kysyntä on ollut valtava, ja suuri pino ennakkotilauksia on myyty loppuun hetkessä. San Josesta kotoisin oleva Hilda Ramirez ilmaisi rakkautensa konseptia kohtaan ja osti ylpeänä viisi peliä pitäen niitä Bay Arean kuumimpana joululahjana.

San Jose -version julkaisu on houkutellut vierailijoita kaukaa ja kaukaa, mukaan lukien joukko ystäviä, jotka ajoivat aina Lincolnista, Sacramenton ulkopuolelta saadakseen käsiinsä. Ylpeyden tunnetta herättävien tuttujen maamerkkien sisällyttämisessä nämä henkilöt ilmaisivat jännitystä ja tyytyväisyyttä.

Top Trumps USA, yritys näiden henkilökohtaisten painosten luomisen takana, on aiemmin julkaissut kaupunkiversioita, kuten Napa Valleyn. San Jose on kuitenkin ensimmäinen suuri Bay Area -kaupunki, joka saa tämän erityiskohtelun. Aaron Green, joka edustaa Top Trumps USA:ta, mainitsi haasteet päättää, mitkä paikat hallituksessa esiintyvät, koska kaikilla on erilaisia ​​mielipiteitä. Tavoitteena on kuitenkin ikuistaa kaupungin merkittävät maamerkit ja yritykset, jotta tulevat sukupolvet voivat nauttia pelistä ja oppia San Josen ainutlaatuisesta tarinasta.

Monopolyn San Jose -versio sisältää muita maamerkkejä, kuten Tech Interactiven ja Children's Discovery Museumin. Nämä lisäykset lisäävät entisestään San Josen elävän kulttuurin ja nähtävyyksien edustusta.

Olkoon tämä henkilökohtainen Monopoly-versio osoitus San Josen suuruudesta ja sen asemasta yhtenä maan parhaista paikoista asua.