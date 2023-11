Jessica Gagen: Miss Englannista Space Exploreriin

Jessica Gagen, entinen Miss Englannin voittaja, on tehtävässä murtaa esteitä ja toteuttaa unelmansa tulla astronautiksi. Liverpoolin yliopistosta ilmailu- ja avaruustekniikan tutkinnon suorittanut Jessica on asettanut tavoitteekseen tulla ensimmäiseksi kauneuskuningatareksi avaruudessa. Äskettäin hän otti merkittävän askeleen lähemmäs unelmaansa saamalla mahdollisuuden "lentää" Boeing Starliner -avaruusaluksella Kennedyn avaruuskeskuksessa Orlandossa, Yhdysvalloissa.

Vieraillessaan Yhdysvalloissa Jessica ei vain saanut mahdollisuuden lentää Starliner-simulaattoria, vaan hän myös kulissien takana Boeingin työntekijöiden kanssa, jotka suunnittelevat ja rakentavat avaruussukkulaa. Hän uppoutui avaruustutkimuksen maailmaan ja sai arvokkaita näkemyksiä alalla tehtävästä työstä.

Boeingissa vietetyn ajan lisäksi Jessica sai VIP-kierroksen Kennedyn avaruuskeskuksessa ja hänellä oli uskomaton tilaisuus seurata kahta raketin laukaisua Floridan avaruusrannikolta. Se oli unelmamatka, joka ylitti kaikki hänen odotuksensa.

Pääpuhujana Kansainvälisen avaruusaseman järjestämässä Ascend-konferenssissa Las Vegasissa Jessica jakoi intohimonsa naisten ja lasten edistämiseen STEM-aineissa. Hänen tavoitteenaan on rohkaista useampia tyttöjä insinööriuralle ja murtaa alaa ympäröivät stereotypiat.

Miss England -tittelin voittamisen jälkeen Jessicasta on tullut roolimalli pyrkiville tiedemiehille ja insinööreille. Hän pyrkii käyttämään alustaansa kouluttamaan seuraavaa sukupolvea STEM-alojen monipuolisista mahdollisuuksista ja taidoista, joita suunnittelu voi tarjota. Jessican kauneus tarkoituksella -projekti, nimeltään The STEM Project, keskittyy inspiroimaan nuoria mieliä ja esittelemään erityyppisten tekniikan mahdollisuuksia.

Tulevaisuuteen katsoen Jessica haluaa myös esittää opetus-TV-dokumentteja ja tutkia uusia teknologioita. Ja jos hänelle annettaisiin mahdollisuus, hän ottaisi innokkaasti vastaan ​​mahdollisuuden matkustaa avaruuteen.

Boeingin Starliner-avaruusalus on jo suorittanut kaksi miehittämätöntä testilentoa, joista toinen on saavuttanut onnistuneesti kansainvälisen avaruusaseman. Jessica jatkaa unelmiensa tavoittelua, ja hän kilpailee maaliskuussa 71. Miss World -kilpailussa Mumbaissa, Intiassa.

FAQ:

K: Mikä on Jessica Gagenin unelma?

V: Jessica Gagenin unelma on tulla astronautiksi ja olla ensimmäinen kauneuskuningatar avaruudessa.

K: Mikä on Jessican koulutustausta?

V: Jessica Gagenilla on ilmailu- ja avaruustekniikan tutkinto Liverpoolin yliopistosta.

K: Mikä on Jessican kauneus tarkoituksenmukaisessa projektissa?

V: Jessican kauneus tarkoituksella -projekti on nimeltään The STEM Project, jonka tavoitteena on kouluttaa seuraavaa sukupolvea erilaisista suunnittelutyypeistä ja STEM-alojen mahdollisuuksista.

K: Onko Jessica ollut mukana avaruuteen liittyvissä toimissa?

V: Kyllä, Jessicalla oli mahdollisuus lentää Boeing Starliner -avaruusalussimulaattorilla ja vieraili Kennedyn avaruuskeskuksessa, jossa hän todisti kahta raketin laukaisua.

Lähteet:

Swns.com