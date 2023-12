Microsoft kohtaa kritiikkiä kolmansien osapuolien ohjaimien kieltämisestä ja pelaamisen esteettömyyden rajoittamisesta

By

Microsoft, joka on tunnettu ponnisteluistaan ​​videopelien saavutettavuuden parantamiseksi, kohtasi äskettäin vastareaktion kolmansien osapuolien ohjaimien käytön kieltämisestä Xbox-konsoleissaan. Vaikka yritys väittää, että kiellolla pyritään ylläpitämään pelaajien ohjaimien laatua ja turvallisuutta, se on herättänyt huolta vammaisten pelaajien keskuudessa, jotka luottavat näihin laitteisiin saavutettavuussyistä.

Pelien esteettömyys jää usein huomiotta, mutta se on tärkeä osa vammaisten sosiaalista osallisuutta. Koska maailmanlaajuisesti miljoonia vammaisia, mukaan lukien 6.2 miljoonaa Kanadassa ja 61 miljoonaa Yhdysvalloissa, on erittäin tärkeää varmistaa, että heillä on mielekkäät mahdollisuudet osallistua esteettömiin viihdemuotoihin.

Vuonna 2018 Microsoft edistyi merkittävästi videopelien saavutettavuudessa ottamalla käyttöön Xbox Adaptive Controllerin. Tämän mukautettavan ohjaimen avulla pelaajat voivat liittää ulkoisia laitteita, kuten jalkapolkimia, ohjaussauvoja, painikkeita ja kytkimiä, jolloin liikuntarajoitteiset voivat pelata pelejä. Xbox Adaptive Controllerin julkaisu oli virstanpylväs pelattavuuden kannalta ja sai laajaa kiitosta.

Microsoftin äskettäinen kolmansien osapuolien ohjaimien kielto on kuitenkin nähty askeleena taaksepäin heidän sitoutumisessaan saavutettavuuteen. Vaikka Xbox Adaptive Controllerin kanssa yhteensopivia laitteita ei koske kielto, se rajoittaa vaihtoehtoja vammaisille pelaajille, jotka käyttävät muita kolmannen osapuolen laitteita. Vammaisuus on yksilöllistä, ja mikä sopii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Xbox Adaptive Controller ei ole universaali ratkaisu.

Lisäksi itse Xbox Adaptive Controllerissa on huonoja puolia. Se ei ole yhteensopiva kaikkien ulkoisten laitteiden, kuten tietokonehiirten, kanssa, joista jotkut pelaajat saattavat pitää. Lisäksi ohjaimen ja sen lisälaitteiden hinta voi olla este monille vammaisille henkilöille, jotka elävät todennäköisemmin köyhyydessä ja ansaitsevat vähemmän kuin vammaiset kollegansa.

Vastareaktio Microsoftin kieltoa vastaan ​​korostaa videopeliteollisuuden historiallista valvontaa vammaisista pelaajista. Vammaiset pelaajat ovat oikeutetusti huolissaan saavutettavuuteen ja sen aiheuttamista rajoituksista. On ratkaisevan tärkeää, että ala tunnistaa vammaisten pelaajien tarpeet ja ottaa ne huomioon luodakseen todella kattavan ja helppokäyttöisen peliympäristön.