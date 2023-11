Uusi pelitila ja Early Access -päivitykset tulossa Against the Stormiin

Kustantaja Hooded Horse on ilmoittanut, että suosittu peli Against the Storm poistuu ensi kuun alussa odotetun 1.0-päivityksen myötä. Tämä päivitys esittelee upouuden pelitilan nimeltä Queen's Hand, joka on erityisesti suunniteltu haastamaan kokeneet pelaajat ainutlaatuisilla säännöillä ja palkinnoilla.

Against the Storm, jota kuvataan "pimeäksi fantasiakaupungin rakentajaksi", upottaa pelaajat post-apokalyptiseen maailmaan, jossa heidän on rakennettava sivilisaatio uudelleen tuhoisten sateiden edessä. Kuningattaren varakuninkaana pelaajat johtavat monenlaista selviytyneiden ryhmää, johon kuuluu ihmisiä, majavia, liskoja, kettuja ja harpioita. Yhdessä heidän on valloitava erämaa takaisin ja turvattava ihmiskunnalle tulevaisuus.

Yksi tulevan päivityksen jännittävimmistä osista on Queen's Handin lisääminen. Tämä pelitila tarjoaa pelaajille äärimmäisen haasteen Adamantine Sealin uudelleenmuokkimisessa yhdessä syklissä. Pelin vaikeimpana haasteena Queen's Hand työntää kokeneimmatkin pelaajat rajoihinsa.

Varhaisen pääsyn aikana Against the Storm on käynyt läpi merkittävää kehitystä, ja sisältöä päivitetään säännöllisesti kahden viikon välein. Nämä päivitykset ovat tuoneet peliin laajan valikoiman suuria ja pieniä muutoksia, mukaan lukien uusien lajien, kuten Fox-ihmisiä, lisääminen ja parannuksia pelimekaniikkaan. Hooded Horse on ilmoittanut, että tämä päivitysnopeus jatkuu pelin täydelliseen julkaisuun asti.

Houkuttelevalla pelattavuudellaan ja kiehtovalla kertomuksellaan Against the Storm on kerännyt omistautuneen fanikunnan. Steamissä peli on saanut ylivoimaisesti positiivisen 95 %:n käyttäjäarvostelun lähes 14,500 XNUMX arvostelusta. Pelaajat ovat ylistäneet sen mukaansatempaavaa maailmaa rakentavaa mekaniikkaa ja haastavaa pelattavuutta.

Against the Stormin fanit voivat odottaa pelin virallista julkaisua 8. joulukuuta. Sen lisäksi, että peli on saatavilla Microsoft Storesta, se liittyy myös PC Game Pass -kirjastoon, kiitos hiljattain tehdyn kumppanuuden Microsoftin kanssa. Tämä yhteistyö tuo pelin entistä laajemmalle yleisölle ja tarjoaa Game Pass -tilaajille uuden ja jännittävän kokemuksen.

Olitpa kokenut pelaaja tai uusi genren parissa, Against the Stormin tuleva päivitys lupaa tarjota unohtumattoman pelikokemuksen. Valmistaudu kohtaamaan tuhoutuneen maailman haasteet ja rakenna sivilisaatio uudelleen kaikkia vastoinkäymisiä vastaan.

FAQ

1. Mikä on myrskyä vastaan?

Against the Storm on synkkä fantasia kaupunginrakennuspeli, jossa pelaajat rakentavat uudelleen sivilisaatiota post-apokalyptisessa maailmassa, jota vaivaavat säälimättömät sateet.

2. Milloin Against the Storm jättää varhaisen pääsyn?

Against the Storm on asetettu jättämään aikaisen pääsyn ja julkaisemaan 1.0-päivityksensä 8. joulukuuta.

3. Mikä on uuden pelitilan nimi?

Uusi pelitila on nimeltään Queen's Hand, ja se on erityisesti suunniteltu haastamaan kokeneet pelaajat ainutlaatuisilla säännöillä ja palkinnoilla.

4. Millä alustoilla Against the Storm on saatavilla?

Against the Storm on saatavilla Microsoft Storesta ja myös PC Game Pass -kirjastoon.

5. Mitä päivityksiä on tehty varhaisen pääsyn aikana?

Varhaisen käytön aikana Against the Storm on saanut säännöllisiä sisältöpäivityksiä, mukaan lukien uusien lajien lisäys ja parannuksia pelimekaniikkaan.

