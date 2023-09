Microsoft julkistaa päivitetyn Surface Go 4 -tabletin syyskuun tapahtumassa

Microsoft valmistautuu syyskuun 21. päivänä järjestettävään tapahtumaansa, jossa sen odotetaan julkistavan seuraavan sukupolven Surface-laitteet. Vaikka Googlen ja Applen suunnitelmat vastaavia tapahtumia varten ovat jo hyvin tiedossa, Microsoft on onnistunut pitämään Surface-tuotteensa enimmäkseen piilossa. WinFuturen tuore raportti on kuitenkin valaisenut, mitä tapahtumalta voi odottaa.

Raportin mukaan Microsoft tuo markkinoille kolme uutta Surface-tuotetta, mutta huippuluokan Surface Pro 10 -tablettia ei tule olemaan, kuten jotkut odottivat. Sen sijaan painopiste on päivitetyssä Surface Go 4:ssä, jonka odotetaan olevan budjettiystävällisempi. Vaikka on epäselvää, kutsutaanko sitä Surface Go 4:ksi, tabletissa huhutaan olevan neliytiminen Intel N200 -järjestelmäpiiri "Alder Lake N" -perheestä.

Surface Go 4:n kerrotaan tarjoavan kolme tallennusvaihtoehtoa: 64 Gt, 128 Gt ja 256 Gt, kaikki yhdistettynä 4 Gt RAM-muistiin. Sen visuaalisen suunnittelun odotetaan olevan samanlainen kuin edeltäjänsä, ja se on todennäköisesti ostettavissa lokakuussa.

Vaikka tapahtuma ei ehkä ole yhtä näyttävä kuin aiemmat Microsoft-tapahtumat, sillä Surface Laptop Go 2:een ja Surface Laptop Studioon odotetaan vain pieniä päivityksiä, Surface Pro -kokoonpanoa koskeva yllätysilmoitus on silti mahdollista. Painopiste näyttää kuitenkin olevan edullisemmassa ja kannettavassa Surface Go 4:ssä, joka palvelee käyttäjiä, joilla on tuottavuustarpeita.

Lähteet: WinFuture